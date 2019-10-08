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Номер извещения
31908355570
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: Федеральная автомобильная дорога М-4 «Дон» км 167+000 – 172+000, М-2 «Крым» Москва -Тула - Орёл - Курск - Белгород - граница с Украиной км 270+000 - км 278+000
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок (конкурентный)
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
Почтовый адрес
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
Контактный телефон
+7 499 759-41-34 доб. 4173
Факс
--
Адрес электронной почты
torgi@rosdornii.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наранова Занда Владимировна
Место рассмотрения предложений
г. Москва
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" км 167+000-172+000, М-2 "Крым" Москва-Тула-Орёл-Курск-Белгород - граница с Украиной км 270+000-км 278+000
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355570Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" км 167+000-172+000, М-2 "Крым" Москва-Тула-Орёл-Курск-Белгород - граница с Украиной км 270+000-км 278+000г. Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: Федеральная автомобильная дорога М-4 "Дон" км 167+000-172+000, М-2 "Крым" Москва-Тула-Орёл-Курск-Белгород - граница с Украиной км 270+000-км 278+000
Начальная цена
480 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с извещением о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с извещением о проведении запроса котировокРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФАУ РОСДОРНИИ
Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ
Адрес местонахождения
125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,
125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2
71.12.39
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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