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Номер извещения
31908355439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Заключение лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safety
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
Контактный телефон
+7 495 647-42-72
Факс
Адрес электронной почты
chudinov_oi@spacecorp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппов Дмитрий Александрович
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safety
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 18:00 GMT +321.10.2019 18:0021.10.2019 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355439Дата и время окончания срока приема заявок выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safetyг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 18:3021.10.2019 18:3021.10.2019 18:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355439Дата и время вскрытия заявок выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safetyг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Подведение итогов не позднее
23.10.2019 18:0023.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355439Подведение итогов не позднее выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safetyг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.10.201923.10.2019 18:0023.10.2019 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355439Подведение итогов не позднее выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safetyг. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выбор лизинговой компании для последующего заключения лизингового договора на финансовую аренду автомобилей марки Toyota Camry Престиж Safety
Начальная цена
27 965 649,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
139 828,25 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документацией о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Адрес местонахождения
111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,
111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16
77.11.10.000
77.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
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