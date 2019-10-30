Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: автомобиль легковой, LEXUS LS 460, Инвентарный номер: 00003706, VIN JTHDL46F605006690, Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская). Собственник: ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945500 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: автомобиль легковой, LEXUS LS 460, Инвентарный номер: 00003706, VIN JTHDL46F605006690, Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская). Собственник: ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз» Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Извещение

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