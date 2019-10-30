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Номер извещения
ГП945500
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи выставляемого на торги имущества: автомобиль легковой, LEXUS LS 460, Инвентарный номер: 00003706, VIN JTHDL46F605006690, Местонахождение: г. Москва, ул. Лестева, 8. к.1. (м. Шаболовская). Собственник: ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Почтовый адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 422
Факс
+7 495 276-00-51
Адрес электронной почты
a.kuznecova@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузнецова Александра Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Автомобиль легковой, LEXUS LS 460, Инвентарный номер: 00003706, VIN JTHDL46F605006690
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Автомобиль легковой, LEXUS LS 460, Инвентарный номер: 00003706, VIN JTHDL46F605006690
Начальная цена
2 400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Арктик Билдинг Сервисиз
Все закупки и тендеры АО Арктик Билдинг Сервисиз
Адрес местонахождения
115162, Российская Федерация, Москва, Лестева, 8/1
Отсутствуют
Документация лота
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