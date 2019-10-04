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    Главная / Торги / Закупка мебели офисной.

    Закупка мебели офисной.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945498Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели офисной.ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945498

    Уникальный номер закупки

    870

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка мебели офисной.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о проведении закупки

    приложение 1

    ТФ договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-59-74

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    A.Kholmanskikh@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Холманских Анна Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка мебели офисной.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945498Дата и время окончания срока приема заявок Закупка мебели офисной.Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945498Дата и время вскрытия заявок Закупка мебели офисной.Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 15:0031.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945498Подведение итогов не позднее Закупка мебели офисной.Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка мебели офисной.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    31

    Мебель

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "КОМФОРТ.Шкаф закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "КОМФОРТ. Шкаф для одежды"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "КОМФОРТ. Шкаф для одежды"

    Кол-во: 2

    "Позиция 4"

    "КОМФОРТ. Шкаф для документов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Шкаф для документов полузакрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "КОМФОРТ. Шкаф для документов закрытый"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "КОМФОРТ. Журнальный стол Габариты:80x50x56 см. "Дуб шамони тёмный""

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "КОМФОРТ. Приставная тумба"

    Кол-во: 7

    "Позиция 9"

    "КОМФОРТ. Подставка для СБ Габариты: 27x50x27 см. "Дуб шамони тёмный""

    Кол-во: 6

    "Позиция 10"

    "КОМФОРТ. Тумба выкатная Габариты: 40x44.5x60 см. "Дуб шамони тёмный""

    Кол-во: 3

    "Позиция 11"

    "КОМФОРТ. Тумба (под ксерокс)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 12"

    "КОМФОРТ. Стол угловой (правый) Габариты: 160x120x75 см. "Дуб шамони тёмный""

    Кол-во: 4

    "Позиция 13"

    "КОМФОРТ. Стол угловой (левый) Габариты: 160x120x75 см. "Дуб шамони тёмный""

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Кресло с высокой спинкой Артикул: T-898/3C11BL, черная ткань 3С10"

    Кол-во: 8

    "Позиция 15"

    "Диван и 2 кресла МИЛАН (Unital, Россия)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 16"

    "КОМФОРТ. Подставка под монитор"

    Кол-во: 6

    "Позиция 17"

    "КОМФОРТ. Тумба сервисная с ящиками"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "КОМФОРТ. Шкаф закрытый со стеклом"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Стул для посетителей Изо хром, обивка серая ткань С-38 (пр-во Беларусь)"

    Кол-во: 42

    "Позиция 20"

    "Полка для шкафа, толщина 16 мм., цвет "капучино""

    Кол-во: 9

    "Позиция 21"

    "ПЕРСОНА. Конференц-стол 115х115хh75 см., цвет "орех лион""

    Кол-во: 1

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