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    Главная / Торги / Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь04.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945490Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5Административные округа г МосквыПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945490

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:02

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Контактный телефон

    +7 495 642-05-20 доб. 1189

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    p.lazarev@arks.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лазарев Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Административные округа г Москвы

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    04.10.2019 11:00 GMT +304.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945490Дата и время окончания срока приема заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5Административные округа г Москвы

    Дата и время вскрытия заявок

    04.10.2019 11:0004.10.2019 11:0004.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945490Дата и время вскрытия заявок Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5Административные округа г Москвы

    Подведение итогов не позднее

    11.10.2019 15:0011.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945490Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5Административные округа г Москвы

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945490Подведение итогов не позднее Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5Административные округа г Москвы

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ИФСК АРКС
    Все закупки и тендеры ИФСК АРКС

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    117420, Г МОСКВА77, УЛИЦА НАМЁТКИНА, ДОМ 12А, ЭТ/ОФ 4/412

    Классификатор ОКПД2

    22.21.2

    Трубы, трубки и шланги и их фитинги пластмассовые

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба ПНД 160 SDR 13,6 техническая "

    Кол-во: 3925

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