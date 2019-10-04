Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945490 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме на ЭТП ГПБ на право заключения договора на поставку ПНД трубы для нужд ООО «АРКС энергомонтаж». Объект: ЦКАД 5 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АРКС

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