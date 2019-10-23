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Номер извещения
31908355725
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка колесных тракторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:56
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
Почтовый адрес
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
Контактный телефон
+7 960 563-97-97
Факс
Адрес электронной почты
jakubov.1975@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кулякин Виктор Олегович
Место рассмотрения предложений
Почеп
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка колесных тракторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
23.10.2019 09:00 GMT +323.10.2019 09:0023.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355725Дата и время окончания срока приема заявок Поставка колесных тракторов Почеп
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.10.2019 09:0023.10.2019 09:0023.10.2019 09:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908355725Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка колесных тракторов Почеп
Дата и время проведения
24.10.2019 10:0024.10.2019 10:0024.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908355725Дата и время проведения Поставка колесных тракторов Почеп
Подведение итогов не позднее
24.10.2019 16:0024.10.2019 16:0024.10.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355725Подведение итогов не позднее Поставка колесных тракторов Почеп
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка колесных тракторов
Начальная цена
13 581 510,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
2 единицы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, г. Почеп, ул. Б. Калькова, д.15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Все закупки и тендеры ГБПОУ ПОЧЕПСКИЙ МЕХАНИКО-АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ
Адрес местонахождения
243400, Российская Федерация, Брянская область, Почеп, Б.Калькова, 15
28.30.23.120
28.30
Документация лота
Кол-во: 2
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