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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908355306
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-889: Поставка монтажной пены
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:10
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 279-61-07
Факс
--
Адрес электронной почты
Helli.Khusnutdinova@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хуснутдинова Нелли Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка монтажной пены
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 16:00 GMT +308.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355306Дата и время окончания срока приема заявок Поставка монтажной пены Казань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 16:0008.10.2019 16:0008.10.2019 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355306Дата и время вскрытия заявок Поставка монтажной пены Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355306Подведение итогов не позднее Поставка монтажной пены Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка монтажной пены
Начальная цена
529 767,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.2 информационной карты)
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документации (п. 2.4 информационной карты)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Все закупки и тендеры ПАО ТАТТЕЛЕКОМ
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
20.59.5
20.59
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 100
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
Кол-во: 2000
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