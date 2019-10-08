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    Главная / Торги / Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск км 415+703 – км 419+832, М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа км 568+290 - км 573+790, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов – Рязань км 221+696 - км 228+424

    Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск км 415+703 – км 419+832, М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа км 568+290 - км 573+790, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов – Рязань км 221+696 - км 228+424

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 10:0008.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355560Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара- Уфа- Челябинск км 415+703 - км 419+832, М-7 "Волга" Москва- Владимир- Нижний Новгород - Казань- Уфа км 568+290 -км 573+790, Р-158 Нижний Новогород - Арзамас - Саранск - Исса- Пенза- Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 221+696- км 228+424 г.МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908355560

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 «Урал» Москва - Рязань - Пенза - Самара - Уфа – Челябинск км 415+703 – км 419+832, М-7 «Волга» Москва - Владимир - Нижний Новгород - Казань – Уфа км 568+290 - км 573+790, Р-158 Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов – Рязань км 221+696 - км 228+424

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок (конкурентный)

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:37

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Техническое задание

    проект договора

    РНЦ

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Юридический адрес

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    Почтовый адрес

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Контактный телефон

    +7 499 759-41-34 доб. 4173

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    torgi@rosdornii.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наранова Занда Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г.Москва

    Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара- Уфа- Челябинск км 415+703 - км 419+832, М-7 "Волга" Москва- Владимир- Нижний Новгород - Казань- Уфа км 568+290 -км 573+790, Р-158 Нижний Новогород - Арзамас - Саранск - Исса- Пенза- Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 221+696- км 228+424

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.10.201911.10.2019 15:0011.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355560Подведение итогов не позднее Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара- Уфа- Челябинск км 415+703 - км 419+832, М-7 "Волга" Москва- Владимир- Нижний Новгород - Казань- Уфа км 568+290 -км 573+790, Р-158 Нижний Новогород - Арзамас - Саранск - Исса- Пенза- Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 221+696- км 228+424 г.Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по созданию цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог) на пилотных объектах: М-5 "Урал" Москва- Рязань - Пенза - Самара- Уфа- Челябинск км 415+703 - км 419+832, М-7 "Волга" Москва- Владимир- Нижний Новгород - Казань- Уфа км 568+290 -км 573+790, Р-158 Нижний Новогород - Арзамас - Саранск - Исса- Пенза- Саратов км 97+976 - км 103+030, Р-132 Калуга - Тула - Михайлов - Рязань км 221+696- км 228+424

    Начальная цена

    680 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с извещением о проведении запроса котировок

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением о проведении запроса котировокРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с извещением о проведении запроса котировок
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФАУ РОСДОРНИИ
    Все закупки и тендеры ФАУ РОСДОРНИИ

    Адрес местонахождения

    125493, Г МОСКВА, УЛ СМОЛЬНАЯ, 2,

    125493, г. Москва, ул. Смольная, д.2

    Классификатор ОКПД2

    71.12.39

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12

    Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях"

    Кол-во: 1

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