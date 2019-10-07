www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945501
Уникальный номер закупки
7679 Наб.Волгоград(Щебень М800)
Наименование закупки
№7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:18
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Почтовый адрес
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
Контактный телефон
+7 495 287-18-93
Факс
+7 495 332-59-90
Адрес электронной почты
yu.efremova@stroytransgaz.com
Ф.И.О. контактного лица
Ефремова Юлия Олеговна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
№7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 15:30 GMT +307.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945501Дата и время окончания срока приема заявок №7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".Москва
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 15:3007.10.2019 15:3007.10.2019 15:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945501Дата и время вскрытия заявок №7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".Москва
Подведение итогов не позднее
01.12.2019 15:0001.12.2019 15:0001.12.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945501Подведение итогов не позднее №7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
№7679-51-Набережная Волгоград-260919 (Щебень М800) для объекта строительства "Обустройство Центральной набережной в г.Волгоград".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией. Консультант по техническим вопросам - Плешанов Александр Юрьевич - 8 (495) 258-94-84
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Волгоград, Центральная набережная им 62 АрмииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Все закупки и тендеры АО СТРОЙТРАНСГАЗ, АО СТГ
Адрес местонахождения
123112, Г МОСКВА, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
123112, Г МОСКВА77, УЛ ТЕСТОВСКАЯ, ДОМ 10, ПОМЕЩЕНИЕ I, ЭТАЖ 10
08.12.12.140
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.