Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

В течение 14 календарных дней с момента поставки партий щебня При наличии предоплаты в размере от 1,5 млн. руб. Поставщик обязан предоставить безотзывную, безусловную банковскую гарантию возврата предоплаты на всю ее сумму.