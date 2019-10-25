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Номер извещения
31908355411
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
Почтовый адрес
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
Контактный телефон
+7 473 206-77-07 доб. 1640
Факс
+7 473 260-54-38
Адрес электронной почты
ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Иващенко Вероника Андреевна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 17:00 GMT +325.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронеж
Подведение итогов не позднее
15.11.2019 17:0015.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355411Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники
Начальная цена
1 401 772,03
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
РВК-ВОРОНЕЖ
Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ
Адрес местонахождения
394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,
394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90
26.2
26.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 10
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 30
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
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Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 7
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 15
Кол-во: 50
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 3
Кол-во: 10
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 20
Кол-во: 100
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 12
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 14
Кол-во: 14
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 25
Кол-во: 6
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 15
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 40
Кол-во: 15
Кол-во: 5
Кол-во: 500
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 5
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 15
Кол-во: 1
Кол-во: 30
Кол-во: 10
Кол-во: 5
Кол-во: 1
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