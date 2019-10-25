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    Главная / Торги / Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронежПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908355411

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурентный отбор в электронной форме на поставку комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники для нужд ООО «РВК-Воронеж»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 17:21

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Юридический адрес

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    Почтовый адрес

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Контактный телефон

    +7 473 206-77-07 доб. 1640

    Факс

    +7 473 260-54-38

    Адрес электронной почты

    ve.ivashchenko@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Иващенко Вероника Андреевна

    Место рассмотрения предложений

    Воронеж

    Закупки и тендеры Воронежская область

    Закупки и тендеры Компьютеры и периферийное оборудование

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.10.2019 17:00 GMT +325.10.2019 17:0025.10.2019 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355411Дата и время окончания срока приема заявок Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронеж

    Подведение итогов не позднее

    15.11.2019 17:0015.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355411Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронеж

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.11.201915.11.2019 17:0015.11.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355411Подведение итогов не позднее Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехникиВоронеж

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка комплектующих и расходных материалов для компьютеров и оргтехники

    Начальная цена

    1 401 772,03

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РВК-ВОРОНЕЖ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    РВК-ВОРОНЕЖ
    Все закупки и тендеры РВК-ВОРОНЕЖ

    Адрес местонахождения

    394038, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ПЕШЕ-СТРЕЛЕЦКАЯ, 90,

    394038, г. Воронеж, ул. Пеше-Стрелецкая, 90

    Классификатор ОКПД2

    26.2

    Компьютеры и периферийное оборудование

    Классификатор ОКВЭД2

    26.2

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабельный органайзер Hama H-20602 (00020602) 2.5м 20мм пластик черный"

    Кол-во: 10

    "Позиция 2"

    "Измерительное колесо RGK Q16e"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Монтерская трубка (импульсный/тональный) с гарнитурой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Термоусадочная трубка 8мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 5"

    "Термоусадочная трубка 6мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 6"

    "Термоусадочная трубка 4мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 7"

    "Термоусадочная трубка 3мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 8"

    "Устройство монтажа в подвесные потолки для извещателей ИП 212-141"

    Кол-во: 20

    "Позиция 9"

    "Кабель телефонный ТППэп 10х2х0,5 мм кв."

    Кол-во: 100

    "Позиция 10"

    "Кабель телефонный ШТЛП 4 жилы, 100 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "Двойная телефонная Соединительная коробка 2 RJ11"

    Кол-во: 30

    "Позиция 12"

    "Наборы бит для шуруповерта 10шт"

    Кол-во: 1

    "Позиция 13"

    "Мультиметр цифровой (Госреестр) Fluke 106"

    Кол-во: 3

    "Позиция 14"

    "Набор ключей рожковых (8-24мм 8шт)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Пинцет 125мм прямой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 16"

    "Набор сверл по металлу (10шт 1-10мм)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Набор надфилей 6шт 150мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Полотна для ручной ножовки по металлу 300мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 19"

    "Паяльник с керамическим нагревателем 220В 60Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Паяльник с керамическим нагревателем 220В 25Вт"

    Кол-во: 2

    "Позиция 21"

    "Молоток 100г"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Отвертка в наборе с 4 битами"

    Кол-во: 5

    "Позиция 23"

    "Бур SDS+ 6х50/110 мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 24"

    "Фонарь наголовный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Плоскогубцы с удлиненными губками 150мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 26"

    "Бокорезы 150мм"

    Кол-во: 5

    "Позиция 27"

    "Плоскогубцы 180мм комбинированные"

    Кол-во: 2

    "Позиция 28"

    "Чистящие салфетки в тубе, 100шт."

    Кол-во: 15

    "Позиция 29"

    "Чехол-книжка It Baggage ITSSGTA385-1 для Samsung Galaxy Tab A 8.0"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "Флэш-память USB Transend 2.0 8GB"

    Кол-во: 8

    "Позиция 31"

    "Тестер для витой пары Hyperline HL-MNT 23373 RJ-45 90х50х24ММ"

    Кол-во: 2

    "Позиция 32"

    "Термоэлемент HP LJ P2035, P2055, Pro M401, M425, Canon iR-1133, ориг."

    Кол-во: 7

    "Позиция 33"

    "Термопленка оригинальная HP LJ 1300 / 1320 / P1005/ M2727 / M1005 / Pro 400 M401 / M425 повышенный ресурс"

    Кол-во: 10

    "Позиция 34"

    "Термопленка RM1-6405 для HP LJ 1102/M401"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "Термопленка RG9-1493 для HP LJ 3052"

    Кол-во: 5

    "Позиция 36"

    "Смазка для термопленок CK-0551-020 (фл,10ml)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Сетевой фильтр Defender ES 3м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 38"

    "Сетевая карта D-Link DFE-520TX PCI"

    Кол-во: 10

    "Позиция 39"

    "Ролик зарядный (PCR roller) DV для фотобарабана Xerox Phaser 3052, 3260, WC 3215, 3225 (101R00474)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 40"

    "Фотовал (Uninet)(барабан, фотобарабан, drum, opc вал) для Xerox Phaser 3052, 3260, WC 3215, 3225 (101R00474)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 41"

    "Привод внешний DVD-RW"

    Кол-во: 2

    "Позиция 42"

    "Портативная аудиосистема Behringer MPA100BT"

    Кол-во: 1

    "Позиция 43"

    "Пластиковые карты типа Еm marine 0.76 мм без номера (уп.600штук)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Петля сканера ADF левая Kyocera 2NM18020 302NM18021 для ECOSYS M3040idn/ECOSYS M3540idn"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "Оригинальный Сервисный комплект Kyocera MK-3260 для M3145dn/M3645dn (1702TG8NL0)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 46"

    "Оригинальный сервисный комплект для Kyocera TASKalfa 2201, Kyocera TASKalfa 1800"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "Оригинальный сервисный комплект для Kyocera FS-4100DN/4300DN"

    Кол-во: 4

    "Позиция 48"

    "Модуль памяти DDR2, 2 ГБ, 800 МГц, PC6400, 6-6-6-15"

    Кол-во: 8

    "Позиция 49"

    "Микрофонная радиосистема Volta U-2"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Материнская плата, LGA 1151, чипсет intel, SATA3-6,DDR4-4 до 64Гб"

    Кол-во: 5

    "Позиция 51"

    "Красящая лента YMCKO для принтера Zebra ZXP7, 750 отпечатков, 800077-742EM"

    Кол-во: 4

    "Позиция 52"

    "Кабель аудио 2хRCA (m) - Jack 3.5 (m) , 10м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Кабель DVI-D – DVI-D Dual Link, 2м"

    Кол-во: 15

    "Позиция 54"

    "Закаленное стекло DF для Samsung Galaxy Tab A 8.0 (SM-T385)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 55"

    "2 ТБ Жесткий диск Seagate BarraCuda [ST2000DM005]"

    Кол-во: 3

    "Позиция 56"

    "1 ТБ Жесткий диск Seagate 7200 BarraCuda [ST1000DM010]"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Жесткий диск Внешний HDD 2.5" 1 Тб Transcend"

    Кол-во: 5

    "Позиция 58"

    "Жесткий диск HDD Toshiba P300 HDWD110UZSVA 1 тб"

    Кол-во: 15

    "Позиция 59"

    "Жесткий диск (Ноутбук) SATA III, 7200 rpm, 135 Мбайт/с, кэш память - 32 Мб, 2,5" 500Gb"

    Кол-во: 3

    "Позиция 60"

    "Жесткий диск SSD накопитель WD Green WDS240G2G0A 240Гб, 2.5", SATA III"

    Кол-во: 10

    "Позиция 61"

    "Диск DVD-RW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 62"

    "Диск DVD-R"

    Кол-во: 100

    "Позиция 63"

    "Диск CD-RW"

    Кол-во: 20

    "Позиция 64"

    "Диск CD-R"

    Кол-во: 100

    "Позиция 65"

    "Витая пара для прокладки вне помещения UTP 4, кат. 5e, одножильный, проводник - медь, 305 м"

    Кол-во: 2

    "Позиция 66"

    "Витая пара для прокладки в помещении UTP 4, кат. 5e, одножильный, проводник - медь, 305 м"

    Кол-во: 3

    "Позиция 67"

    "Веб-камера,usb,1080p,30 к/с длина кабеля – не менее 1,5м,универсальное крепление,встроенный стереомикрофон, автофокусировка, для win7 -10"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "Вал резиновый прижимной RC1-3685-000 для HP LJ 401/425mfp"

    Кол-во: 5

    "Позиция 69"

    "Бушинг резинового вала НР LJ 1160, 1320, P3005, M3027, M3035, 3390, 2400, 2420, 2430, P2014, P2015, M2727"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Блок питания 500 Вт, EPS12V, APFC, 24 pin, 1x 4+4 pin CPU, 4 SATA, 1x 6+2 pin PCI-E"

    Кол-во: 12

    "Позиция 71"

    "Батарейка литиевая CR2032"

    Кол-во: 30

    "Позиция 72"

    "Батарейка щелочная ААА (упаковка 4шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 73"

    "Батарейка Energizer щелочная АА (упаковка 4шт.)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Батарейка 6LR61 (крона), 9 B, 1 шт."

    Кол-во: 5

    "Позиция 75"

    "Аккумулятор свинцовый 12В-7Ач 151х65х101"

    Кол-во: 14

    "Позиция 76"

    "Аккумулятор свинцовый 12 В, 17 Ач 181х76х167мм"

    Кол-во: 14

    "Позиция 77"

    "Лупа с головным креплением с светодиодной подсветкой"

    Кол-во: 3

    "Позиция 78"

    "Станция паяльная термовоздушная + паяльник Lukey-852D+"

    Кол-во: 2

    "Позиция 79"

    "Нож монтажный с сменными лезвиями"

    Кол-во: 5

    "Позиция 80"

    "Бур SDS+ 12х250/310 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 81"

    "Бур SDS+ 10х200/260 мм"

    Кол-во: 1

    "Позиция 82"

    "Бур SDS+ 8х100/160 мм"

    Кол-во: 3

    "Позиция 83"

    "Припой для паяльника 100г ПОС 61 с канифолью 2мм"

    Кол-во: 6

    "Позиция 84"

    "Детектор ADA Wall Scanner 80"

    Кол-во: 1

    "Позиция 85"

    "Изолента белая ПВХ 19ммх20м"

    Кол-во: 25

    "Позиция 86"

    "Жесткий диск 4Tb SATA-III Western Digital Red (WD40EFRX)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 87"

    "Сетевой накопитель QNAP D2"

    Кол-во: 2

    "Позиция 88"

    "Шлейф сканера ADF 14 pin LJ Pro 400 M425 CF288-60011-04 (входит в состав ADF CF288-60011)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 89"

    "Флэш-память USB Transend 3.0 32GB"

    Кол-во: 15

    "Позиция 90"

    "универсальный адаптер питания для ноутбука"

    Кол-во: 2

    "Позиция 91"

    "Удлинитель кабель Jack 3.5 M - Jack 3.5 F, 2 м"

    Кол-во: 10

    "Позиция 92"

    "Удлинитель USB 2.0 (A-A) 1.8м Greenconnect"

    Кол-во: 8

    "Позиция 93"

    "Самоклеящаяся площадка для крепления хомутов, размер 20 мм, цвет белый, 100 шт"

    Кол-во: 3

    "Позиция 94"

    "Поглотители чернил, памперсы Epson L1300"

    Кол-во: 2

    "Позиция 95"

    "Оригинальный сервисный комплект для Kyocera FS-2100DN/3040"

    Кол-во: 4

    "Позиция 96"

    "Оригинальный сервисный комплект для Kyocera ECOSYS M6535cidn"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Наушники Panasonic RP-HT010GU-H проводные; акустический тип: открытые; с оголовьем , 3,5 мм"

    Кол-во: 8

    "Позиция 98"

    "Мышь проводная, USB, датчик оптический, 1200 dpi"

    Кол-во: 40

    "Позиция 99"

    "Модуль памяти DDR4, 2400Mhz"

    Кол-во: 15

    "Позиция 100"

    "Модуль памяти DDR3 4096Mb 1600MHz"

    Кол-во: 5

    "Позиция 101"

    "Коннектор (джек) RJ-45 под витую пару, Кат.5e (Класс D), 100МГц"

    Кол-во: 500

    "Позиция 102"

    "Комплект водорастворимых чернил HAMELEON L800 для 6-ти цветных принтеров и МФУ Epson 1000мл х 6 (E3800 DYE)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Клавиатура USB"

    Кол-во: 30

    "Позиция 104"

    "Картридж для Sharp AR-5618 оригинальный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 105"

    "Картридж KYOCERA TK-3160 черный P3045dn/P3050dn/P3055dn/P3060dn"

    Кол-во: 20

    "Позиция 106"

    "Картридж HP 285A"

    Кол-во: 10

    "Позиция 107"

    "Кабель-переходник Jack 3.5 4 pin (F) - 2x Jack 3.5 (M) (PROLINK PB162-0200)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 108"

    "Ролик заряда Kyocera FS-2100DN/4100DN/4200DN/4300DN"

    Кол-во: 5

    "Позиция 109"

    "Гарнитура Sennheiser PC 3 CHAT"

    Кол-во: 10

    "Позиция 110"

    "Гарнитура PLANTRONICS Blackwire C3225-A, 209747-101, для контактных центров, накладные, черный / красный"

    Кол-во: 5

    "Позиция 111"

    "Видеокарта PCI-E 2.0, 1 ГБ DDR3, 64 бит, 954 МГц, HDMI, VGA (D-Sub), DVI-D"

    Кол-во: 8

    "Позиция 112"

    "Веб-камера проводная, микрофон, 1.3 МП, 1280x720, USB 2.0"

    Кол-во: 10

    "Позиция 113"

    "Вал резиновый прижимной RC2-9208-000 LJ Professional P1102/ M1212"

    Кол-во: 5

    "Позиция 114"

    "Вал резиновый прижимной HP LJ 1320 / 1160 / 3390 / P2015 / P2014 / M2727 / LBP-2900 / 3000 / 3300"

    Кол-во: 5

    "Позиция 115"

    "Вал резиновый HP LJ 1022 / 3050 / 3052 / 3055 / M1319F / Canon imageCLASS MF4150 / MF4140 / MF4122 / MF4120 / 4010 / 4018"

    Кол-во: 5

    "Позиция 116"

    "АКБ для ноутбука HP 633805-001"

    Кол-во: 1

    "Позиция 117"

    "Адаптер Wi Fi USB TP-LINK TL-WN725N"

    Кол-во: 15

    "Позиция 118"

    "Печатающая головка WF-7015 / WF-7525 / WF-7515 (F190020)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 119"

    "Коммутатор неуправляемый, настольный, 10/100 Мбит/сек, 8 port, таблица МАС 1000"

    Кол-во: 30

    "Позиция 120"

    "Колонки акустический тип: 2.0; мощность 5Вт; питание от USB"

    Кол-во: 10

    "Позиция 121"

    "Клавиатура+мышь Microsoft Wireless Desktop 850"

    Кол-во: 5

    "Позиция 122"

    "Клавиатура для Acer Aspire 3410, 3810, 4752, 4820TG, 5942G (V104630DS3, NSK-AP00R)"

    Кол-во: 1

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