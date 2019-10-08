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Номер извещения
31908355579
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
СП-849 Поставка опор железобетонных
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Сопоставление коммерческих предложений в электронной форме
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 17:40
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
Почтовый адрес
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
Контактный телефон
+7 843 561-07-46
Факс
--
Адрес электронной почты
Alsu.Yarullina@tattelecom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Яруллина Алсу Фаридовна
Место рассмотрения предложений
Казань
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Алльметьевский район, н.п.Станция Калейкино)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Алльметьевский район, н.п.Станция Калейкино) Казань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355579Дата и время вскрытия заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Алльметьевский район, н.п.Станция Калейкино) Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355579Подведение итогов не позднее Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Алльметьевский район, н.п.Станция Калейкино) Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Алльметьевский район, н.п.Станция Калейкино)
Начальная цена
564 662,11
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЛОТ №1 РТ, Альметьевский район, н.п.Станция КалейкиноРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
23.61.12.162
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 107
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Альметьевский район, н.п.Нижняя Мактама)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Альметьевский район, н.п.Нижняя Мактама) Казань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355579Дата и время вскрытия заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Альметьевский район, н.п.Нижняя Мактама) Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355579Подведение итогов не позднее Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Альметьевский район, н.п.Нижняя Мактама) Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до Альметьевский район, н.п.Нижняя Мактама)
Начальная цена
1 454 499,28
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЛОТ №2 РТ, Альметьевский район, н.п.Нижняя МактамаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
23.61.12.162
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 271
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до РТ, г.Заинск)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908355579Дата и время окончания срока приема заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до РТ, г.Заинск) Казань
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908355579Дата и время вскрытия заявок Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до РТ, г.Заинск) Казань
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 10:0010.10.2019 10:0010.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908355579Подведение итогов не позднее Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до РТ, г.Заинск) Казань
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка опор железобетонных (стойка вибрационная) 95-2 (с доставкой до РТ, г.Заинск)
Начальная цена
1 576 252,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ЛОТ №3 РТ, Заинский район, г.ЗаинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57,
420061, РЕСП ТАТАРСТАН, Г КАЗАНЬ, УЛ НИКОЛАЯ ЕРШОВА, 57
23.61.12.162
23.61
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 305
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