Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата: Покупатель производит предоплату Товара в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после поставки Товара, подписания товарных накладных и получения счета на оплату. Поставка: не позднее 30-и календарных дней с даты подписания договора