Лот 1

На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область), а именно: Нежилое помещение (в составе комнат № 1,2,3), этажность 1, общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, д. 95, (закрытая территория). Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое помещение.