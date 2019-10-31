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Номер извещения
ГП945461
Уникальный номер закупки
210-ВЮ
Наименование закупки
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:14
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
Почтовый адрес
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
Контактный телефон
+7 863 210-15-61
Факс
+7 863 210-15-57
Адрес электронной почты
zakupki@ut-uvo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Угрюмов Алексей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Ростов-на-Дону
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На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область), а именно: Нежилое помещение (в составе комнат № 1,2,3), этажность 1, общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, д. 95, (закрытая территория). Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое помещение.
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945461Подведение итогов не позднее На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область), а именно: Нежилое помещение (в составе комнат № 1,2,3), этажность 1, общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, д. 95, (закрытая территория). Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое помещение.Ростов-на-Дону
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Юг» (Ростовская область), а именно: Нежилое помещение (в составе комнат № 1,2,3), этажность 1, общей площадью 38,5 кв. м, расположенное по адресу: Ростовская область, г. Морозовск, ул. Ворошилова, д. 95, (закрытая территория). Ограничений использования передаваемого в аренду объекта нежилого фонда нет. Целевое назначение – нежилое помещение.
Начальная цена
8 223,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
8 223,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Все закупки и тендеры АОВОЕНТОРГ-ЮГ
Адрес местонахождения
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33,
344069, ОБЛ РОСТОВСКАЯ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ ОГАНОВА, 33
68.20.12.000
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 38.5
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