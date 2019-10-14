Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку Контактора вакуумного КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. СКС-1596

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908354735 Уникальный номер закупки СКС-1596 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку Контактора вакуумного КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. СКС-1596 Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры СКС-1596

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Общество с ограниченной ответственностью Самарские коммунальные системы

Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы Юридический адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Почтовый адрес 443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56 Контактный телефон +7 846 336-14-02 доб. 7452 Факс +7 846 336-89-05 Адрес электронной почты info@samcomsys.ru Ф.И.О. контактного лица Тексин Игорь Владимирович Место рассмотрения предложений Самара Закупки и тендеры Самарская область Закупки и тендеры Аппаратура распределительная и регулирующая электрическая Ключевые слова:

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