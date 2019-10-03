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    Главная / Торги / Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР

    Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945456Дата и время окончания срока приема заявок Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнемБалашихаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945456

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупка стандартов для ИТЭР

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33 доб. 2467

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    sergei.denisov@omzglobal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Денисов Сергей Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнем

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.10.2019 11:00 GMT +303.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945456Дата и время окончания срока приема заявок Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнемБалашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    03.10.2019 11:0003.10.2019 11:0003.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945456Дата и время вскрытия заявок Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнемБалашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.11.201929.11.2019 15:0029.11.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945456Подведение итогов не позднее Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнемБалашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка международных и европейских стандартов для проекта ИТЭР в соответствии с приложенным перечнем

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме в соответствии с перечнем

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Балашиха, пр-т Ленина 67Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% оплата в течение 10 дней после поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    71.12.40.110

    Услуги в области технического регулирования и стандартизации

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект стандартов"

    Кол-во: 1

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    Регион:
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