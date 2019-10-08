Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Молока питьевого (группа Н, подгруппы: НЕ - Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-131-19).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908355640 Уникальный номер закупки ВК-131-19 Номер закупки Наименование закупки Конкурс в электронной форме на электронной торговой площадке на право заключения договора на поставку Молока питьевого (группа Н, подгруппы: НЕ - Спецпитание) для нужд АО «ПКС-Водоканал» в период 2020 года для участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства (№ ВК-131-19). Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Конкурсная документация

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