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Номер извещения
31908354575
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка анализатора изображения на базе стереоскопического микроскопа с выполнением пусконаладочных работ и инструктажа персонала
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:07
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
Почтовый адрес
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
Контактный телефон
+7 831 249-85-64
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@nzslp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жулина Екатерина Алексеевна
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород
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Поставк анализатора изображения на базе стереоскопического микроскопа с выполнением пуско-наладочных работ и инструктожа персонала
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставк анализатора изображения на базе стереоскопического микроскопа с выполнением пуско-наладочных работ и инструктожа персонала
Начальная цена
19 928,75
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Акционерное общество «Нижегородский машиностроительный завод» (АО «НМЗ») (603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21,
603052, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш СОРМОВСКОЕ, 21
26.70.22.150
26.70
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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