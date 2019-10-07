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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908354481
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Молоко коровье пастеризованное или ультрапастеризованное.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:59
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
Почтовый адрес
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
Контактный телефон
+7 499 912-84-23
Факс
+7 499 912-84-21
Адрес электронной почты
a.mordvinova@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Мордвинова Анна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Молоко коровье пастеризованное или ультрапастеризованное
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Молоко коровье пастеризованное или ультрапастеризованное
Начальная цена
234 184,50
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ЦЭНКИ
Все закупки и тендеры ФГУП ЦЭНКИ
Адрес местонахождения
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2,
107996, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, 42, 1; 2
10.51.11.111
10.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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