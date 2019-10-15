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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП945454
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
выполнение работ по гальваническому покрытию
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Почтовый адрес
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
Контактный телефон
+7 812 322-83-72 доб. 3127
Факс
Адрес электронной почты
Nina.Velikanova@iz-kartex.com
Ф.И.О. контактного лица
Великанова Нина Петровна
Место рассмотрения предложений
Колпино
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по гальваническому покрытию
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 10:00 GMT +315.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945454Дата и время окончания срока приема заявок выполнение работ по гальваническому покрытию Колпино
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945454Подведение итогов не позднее выполнение работ по гальваническому покрытию Колпино
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по гальваническому покрытию
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно извещения
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
регион размещения услуг - Санкт-Петербург, Ленинградская и прилегающие области, не далее 100 км от склада Заказчика, расположенного в г. Колпино. Транспортировка заготовок к месту проведения и вывоз результата работ производится силами ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова
Адрес местонахождения
196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н
25.61.12.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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