Условия договора

Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

регион размещения услуг - Санкт-Петербург, Ленинградская и прилегающие области, не далее 100 км от склада Заказчика, расположенного в г. Колпино. Транспортировка заготовок к месту проведения и вывоз результата работ производится силами ЗаказчикаРассчитать логистику >