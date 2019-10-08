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Номер извещения
31908354369
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка снегоуборщика самоходного
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:47
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Почтовый адрес
634011, Российская Федерация, Томская область, Томский район, п. Аэропорт, д.1, стр.96, оф.3001
Контактный телефон
+7 343 351-18-88 доб. 6435
Адрес электронной почты
Knyazev.AYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Александр Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Томский район
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка снегоуборщика самоходного
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 07:00 GMT +308.10.2019 07:0008.10.2019 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908354369Дата и время окончания срока приема заявок Поставка снегоуборщика самоходногоТомский район
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка снегоуборщика самоходного
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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