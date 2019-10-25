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Номер извещения
ГП945433
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер № 199-Т-2019 на разработку конструкторской документации, изготовление, поставку и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3353
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Барабаш Наталья Николаевна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
25.10.2019 21:00 GMT +325.10.2019 21:0025.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945433Дата и время окончания срока приема заявок Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМНовый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
25.10.2019 21:0025.10.2019 21:0025.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945433Дата и время вскрытия заявок Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМНовый Уренгой
Подведение итогов не позднее
14.11.2019 16:0014.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945433Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМНовый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
14.11.201914.11.2019 16:0014.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945433Подведение итогов не позднее Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМНовый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Разработка конструкторской документации, изготовление, поставка и выполнение ШМР трубного пучка для теплообменного оборудования Т-301-2 Уренгойского НГКМ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями спецификации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями спецификацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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