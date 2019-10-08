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Номер извещения
ГП945458
Уникальный номер закупки
ЗП2019/8
Наименование закупки
Приобретение печатающих устройств и расходных материалов к ним для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
Почтовый адрес
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
Контактный телефон
+7 342 219-00-63
Факс
+7 342 219-00-60
Адрес электронной почты
Natalya.Parshina@perm.gazprombank.ru
Ф.И.О. контактного лица
Паршина Наталья Александровна
Место рассмотрения предложений
Пермь
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945458Дата и время окончания срока приема заявок Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945458Дата и время вскрытия заявок Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь
Подведение итогов не позднее
10.10.2019 21:5910.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945458Подведение итогов не позднее Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
10.10.201910.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945458Подведение итогов не позднее Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Разрешение приема иных условий для места поставки
Не указано
Разрешение приема иных условий оплаты
Не указано
Разрешение приема иных условий для количества
Не указано
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.;
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки печатающих устройств и расходных материалов к ним: доставка осуществляется поставщиком в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» по следующим адресам в количестве: г .Пермь, ул. М. Горького, д.77а: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] - 6 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) - 12 шт.; г. Ижевск, ул. Удмуртская 247г: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] - 4 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 8 шт.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
Адрес местонахождения
614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а
26.20.40.120
26.20.18.000
Документация лота
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 10
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