Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Сведения о включенных в стоимость продукции расходах: ценовое предложение должно быть представлено с учетом всех затрат, включая затраты на транспортировку, страхование на время транспортировки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, скидок и других обязательных платежей. Порядок оплаты по договору поставки товаров – в срок не позднее 10 рабочих дней с даты передачи поставщиком товара. Срок поставки: до 17 октября 2019 года (включительно)