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    Главная / Торги / Приобретение печатающих устройств и расходных материалов к ним для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Приобретение печатающих устройств и расходных материалов к ним для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945458Дата и время окончания срока приема заявок Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. ПермьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945458

    Уникальный номер закупки

    ЗП2019/8

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Приобретение печатающих устройств и расходных материалов к ним для нужд структурных подразделений Филиала «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 16:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация запроса предложения

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Юридический адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Почтовый адрес

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Контактный телефон

    +7 342 219-00-63

    Факс

    +7 342 219-00-60

    Адрес электронной почты

    Natalya.Parshina@perm.gazprombank.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Паршина Наталья Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Пермь

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 12:00 GMT +308.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945458Дата и время окончания срока приема заявок Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 12:0008.10.2019 12:0008.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945458Дата и время вскрытия заявок Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь

    Подведение итогов не позднее

    10.10.2019 21:5910.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945458Подведение итогов не позднее Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    10.10.201910.10.2019 21:5910.10.2019 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945458Подведение итогов не позднее Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт. Пермь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Печатающие устройства и расходные материалы к ним: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Разрешение приема иных условий для места поставки

    Не указано

    Разрешение приема иных условий оплаты

    Не указано

    Разрешение приема иных условий для количества

    Не указано

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] в количестве 10 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) в количестве 20 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 20 шт.;

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки печатающих устройств и расходных материалов к ним: доставка осуществляется поставщиком в офисы Ф-ла Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский» по следующим адресам в количестве: г .Пермь, ул. М. Горького, д.77а: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] - 6 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) - 12 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) - 12 шт.; г. Ижевск, ул. Удмуртская 247г: МФУ Xerox Versalink C405dn [c405v_dn] - 4 шт.; Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр) - 8 шт.; Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.) в количестве 8 шт.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Сведения о включенных в стоимость продукции расходах: ценовое предложение должно быть представлено с учетом всех затрат, включая затраты на транспортировку, страхование на время транспортировки, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов, скидок и других обязательных платежей. Порядок оплаты по договору поставки товаров – в срок не позднее 10 рабочих дней с даты передачи поставщиком товара. Срок поставки: до 17 октября 2019 года (включительно)
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»
    Все закупки и тендеры Ф-л Банка ГПБ (АО) «Западно-Уральский»

    Адрес местонахождения

    614007, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Максима Горького, 77а

    Классификатор ОКПД2

    26.20.40.120

    Элементы замены типовые устройств ввода и вывода

    26.20.18.000

    Устройства периферийные с двумя или более функциями: печать данных, копирование, сканирование, прием и передача факсимильных сообщений

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Документация запроса предложений

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Картридж Xerox 106R03535 (пурпурный 8000 стр.)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 2"

    "Картридж Xerox 106R03534 (голубой 8000 стр)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 3"

    "Картридж Xerox 106R03533 (желтый 8000 стр)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "Картридж Xerox 106R03532 (черный 10500 стр)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 5"

    "Многофункциональные устройства (МФУ)"

    Кол-во: 10

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