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    Главная / Торги / Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования (твердомер – прибор для измерения твердости металлов), выполнение монтажа, пуско-наладки и ввода оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования.

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования (твердомер – прибор для измерения твердости металлов), выполнение монтажа, пуско-наладки и ввода оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.10.2019 08:0009.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908354341Дата и время окончания срока приема заявок 1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.Санкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    31908354341

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос котировок в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения Договора на поставку оборудования (твердомер – прибор для измерения твердости металлов), выполнение монтажа, пуско-наладки и ввода оборудования в эксплуатацию, проведение испытания работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Ценовое предложение

    Проект Договора

    Извещение

    Заявка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-96-64

    Факс

    +7 812 363-96-64

    Адрес электронной почты

    tender@dsszrc.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Подвязников Михаил Львович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    металл

    Список лотов

    Лот 1

    1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.10.201928.10.2019 20:0028.10.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354341Подведение итогов не позднее 1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.1.Поставщик обязуется поставить Покупателю оборудование (далее – Товар, оборудование) в соответствии со Спецификацией (Приложение №1), а также выполнить монтаж, пуско-наладку и ввод оборудования в эксплуатацию, провести испытание работы оборудования во всех режимах, обучение персонала Покупателя основам запуска и эксплуатации оборудования (далее – работы) в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2) не позднее сроков, указанных в настоящем Договоре, а Покупатель, в свою очередь, обязуется принять и оплатить поставленный Товар и выполненные работы в порядке и сроки, определённые Договором.

    Начальная цена

    1 500 500,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка товара, оборудования и выполнение работ осуществляются в соответствии с условиями Договора и приложениями к нему, в т.ч. в соответствии с требованиями, указанными в спецификации (Приложение №1 к Договору) и техническом задании (Приложение №2 к Договору).

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    192012, г. Санкт-Петербург, пр. Обуховской Обороны, д. 120.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки товара и выполнения работ – в соответствии с договором. Доставка товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты перечисления авансового платежа по п.5.6 Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара является дата, указанная в товарной накладной или универсальном передаточном документе, оформленными в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ и подписанными Сторонами. Поставщик проводит монтажные и пуско-наладочные работы, проверку работоспособности и производительности смонтированного и налаженного оборудования, а также обучение персонала Покупателя в течение 28 (двадцати восьми) рабочих дней с момента поставки Товара. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до исполнения ими всех принятых в рамках данного договора обязательств, но не позднее 31.12.2020 года. Все платежи по настоящему Договору будут производиться Покупателем в рублях РФ в форме банковского перевода на указанный Поставщиком в ст.14 настоящего Договора расчетный счет. Все платежи производятся по выставленным Покупателю счетам. Авансовый платеж производится после выполнения следующих условий: 1. подписания настоящего Договора; 2. предоставления двух безотзывных банковских гарантий, указанных в п.6.1.1. и п.6.1.2. Договора, на условиях и в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора. Поставщик обязан предварительно согласовать с Покупателем банк, предоставляющий безотзывные банковские гарантии, и текст безотзывных банковских гарантий; 3. получения Покупателем от Поставщика счета. 4. предоставление всех документов по пунктам 5.5.2, 5.5.3 настоящего Договора должно быть выполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Покупатель производит авансовый платеж по Договору для осуществления поставки Товара в следующем порядке: 1. Авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, указанной в п.5.2 Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выполнения всех условий, определенных в п.5.5 Договора; 2. Оставшиеся 50% от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, Покупатель уплачивает в следующем порядке: - первый платеж 40% Покупатель уплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента доставки оборудования на территорию Покупателя на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов приемки оборудования; - второй платеж 10% Покупатель уплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов выполненных работ и акта ввода оборудования в эксплуатацию.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ
    Все закупки и тендеры СЗРЦ КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ - АНТЕЙ

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    26.51.53

    Приборы и аппаратура для физического или химического анализа, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации"

    Кол-во: 1

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