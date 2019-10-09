Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия поставки товара и выполнения работ – в соответствии с договором. Доставка товара Покупателю осуществляется силами и за счет Поставщика в течение 70 (семидесяти) календарных дней с даты перечисления авансового платежа по п.5.6 Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара является дата, указанная в товарной накладной или универсальном передаточном документе, оформленными в соответствии с условиями настоящего Договора и действующего законодательства РФ и подписанными Сторонами. Поставщик проводит монтажные и пуско-наладочные работы, проверку работоспособности и производительности смонтированного и налаженного оборудования, а также обучение персонала Покупателя в течение 28 (двадцати восьми) рабочих дней с момента поставки Товара. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до исполнения ими всех принятых в рамках данного договора обязательств, но не позднее 31.12.2020 года. Все платежи по настоящему Договору будут производиться Покупателем в рублях РФ в форме банковского перевода на указанный Поставщиком в ст.14 настоящего Договора расчетный счет. Все платежи производятся по выставленным Покупателю счетам. Авансовый платеж производится после выполнения следующих условий: 1. подписания настоящего Договора; 2. предоставления двух безотзывных банковских гарантий, указанных в п.6.1.1. и п.6.1.2. Договора, на условиях и в порядке, предусмотренном в разделе 6 настоящего Договора. Поставщик обязан предварительно согласовать с Покупателем банк, предоставляющий безотзывные банковские гарантии, и текст безотзывных банковских гарантий; 3. получения Покупателем от Поставщика счета. 4. предоставление всех документов по пунктам 5.5.2, 5.5.3 настоящего Договора должно быть выполнено в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. Покупатель производит авансовый платеж по Договору для осуществления поставки Товара в следующем порядке: 1. Авансовый платеж в размере 50% от цены Договора, указанной в п.5.2 Договора, в течение 20 (двадцати) рабочих дней с момента выполнения всех условий, определенных в п.5.5 Договора; 2. Оставшиеся 50% от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, Покупатель уплачивает в следующем порядке: - первый платеж 40% Покупатель уплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента доставки оборудования на территорию Покупателя на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов приемки оборудования; - второй платеж 10% Покупатель уплачивает в течение 20 (двадцати) рабочих дней от цены Договора, указанной в п. 5.2 Договора, с момента приемки выполненных работ на основании счета, выставленного Поставщиком, и подписанных Сторонами актов выполненных работ и акта ввода оборудования в эксплуатацию.