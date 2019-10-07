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Номер извещения
31908354091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
на право заключения договора на выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
Контактный телефон
+7 495 681-44-44
Факс
--
Адрес электронной почты
ermolaevana@slavhotels.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ермолаева Надежда Андреевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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Выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201921.10.2019 10:0021.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354091Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
Начальная цена
499 546,34
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями договораРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Все закупки и тендеры АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3,
129110, Г МОСКВА, ПЛ СУВОРОВСКАЯ, ДОМ 2, СТРОЕНИЕ 3
43.22.11.140
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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