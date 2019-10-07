на право заключения договора на выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908354091 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки на право заключения договора на выполнение работ по ремонту внутреннего противопожарного водопровода и установку насосной станции пожаротушения в «Гостиница «Золотая бухта» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Извещение

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru