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    Главная / Торги / Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»ОбьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП, ПАО "Газпром нефть"

    Номер извещения

    31908353837

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок для СМСП

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 15:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМНЕФТЬ-АЭРО НОВОСИБИРСК

    Юридический адрес

    633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304

    Почтовый адрес

    633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304

    Контактный телефон

    +7 343 351-18-88 доб. 6435

    Адрес электронной почты

    Knyazev.AYu@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Князев Александр Юрьевич

    Место рассмотрения заявок

    Обь

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    нефть

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 06:00 GMT +307.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»Обь

    Текущий статус

    Архив

    Предмет договора

    Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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