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Номер извещения
31908353837
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
633104, ОБЛ НОВОСИБИРСКАЯ, Г ОБЬ, ТРАКТ ОМСКИЙ, ДОМ 11, ОФИС 304
Почтовый адрес
633104, Новосибирская область, г. Обь, Омский тракт, д.11, оф.304
Контактный телефон
+7 343 351-18-88 доб. 6435
Адрес электронной почты
Knyazev.AYu@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Князев Александр Юрьевич
Место рассмотрения заявок
Обь
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 06:00 GMT +307.10.2019 06:0007.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353837Дата и время окончания срока приема заявок Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»Обь
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Поставка модуля перекачки ПВКЖ для нужд АО «Газпромнефть-Аэро Новосибирск»
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
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