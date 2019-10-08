Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908357010 Уникальный номер закупки 39-6 Номер закупки Наименование закупки Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР

Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР Юридический адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5, Почтовый адрес 628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5 Контактный телефон +7 34676 2-89-36 Факс +7 3462 22-51-82 Адрес электронной почты Fil6@severavtodor.ru Ф.И.О. контактного лица Морозов Владимир Михайлович Место рассмотрения предложений Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр. Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

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