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    Главная / Торги / Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»

    Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.10.2019 06:0008.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357010Дата и время окончания срока приема заявок Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908357010

    Уникальный номер закупки

    39-6

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    01.10.2019 07:49

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение о закупке № 39-6

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Юридический адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    Почтовый адрес

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Контактный телефон

    +7 34676 2-89-36

    Факс

    +7 3462 22-51-82

    Адрес электронной почты

    Fil6@severavtodor.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Морозов Владимир Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.10.2019 06:00 GMT +308.10.2019 06:0008.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357010Дата и время окончания срока приема заявок Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Дата и время вскрытия заявок

    08.10.2019 06:0008.10.2019 06:0008.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908357010Дата и время вскрытия заявок Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.10.201908.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357010Подведение итогов не позднее Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"

    Начальная цена

    4 828 758,24

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с извещением о закупке

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с извещением о закупке
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРАВТОДОР»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР

    Адрес местонахождения

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,

    628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    46.75.1

    Услуги по оптовой торговле химическими продуктами

    Классификатор ОКВЭД2

    46.75.2

    Торговля оптовая промышленными химикатами

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Торговля оптовая промышленными химикатами"

    Кол-во: 1

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