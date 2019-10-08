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Номер извещения
31908357010
Уникальный номер закупки
39-6
Наименование закупки
Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге «пгт. Междуреченский – с. Карым – д. Шугур», «Подъезд к с. Карым» для Филиала №6 Акционерного общества «Государственная компания «Северавтодор»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 07:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 34676 2-89-36
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil6@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Морозов Владимир Михайлович
Место рассмотрения предложений
Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.
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Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 06:00 GMT +308.10.2019 06:0008.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908357010Дата и время окончания срока приема заявок Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 06:0008.10.2019 06:0008.10.2019 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908357010Дата и время вскрытия заявок Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
08.10.201908.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357010Подведение итогов не позднее Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"Ханты-Мансийский Автономный Округ - Югра Автономный Округ, Урай г, Электросети мкр.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Аренда баржи для устройства наплавного моста через р. Ах на зимней автомобильной дороге "пгт. Междуреченский - с. Карым - д. Шугур", "Подъезд к с. Карым" для Филиала №6 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
4 828 758,24
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с извещением о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с извещением о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
46.75.1
46.75.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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