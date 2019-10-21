Запрос ценовых предложений на закупку листового проката марок 09Г2С, 10ХСНД, 460ML, толщин от 8мм до 200мм. (Лот №1 в объеме 913,91тонн, Лот №2 в объеме 803,82, Лот №3 объеме 897,82 тонн).

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945412 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос ценовых предложений на закупку листового проката марок 09Г2С, 10ХСНД, 460ML, толщин от 8мм до 200мм. (Лот №1 в объеме 913,91тонн, Лот №2 в объеме 803,82, Лот №3 объеме 897,82 тонн). Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова

Все закупки и тендеры ИЗ-КАРТЭКС имени П.Г.Коробкова Юридический адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Почтовый адрес 196650, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, б/н Контактный телефон +7 812 322-83-72 Факс Адрес электронной почты Anastasiya.Komarnitskaya@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Комарницкая Анастасия Александровна Место рассмотрения предложений Колпино Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город Ключевые слова: прокат

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