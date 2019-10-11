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    Главная / Торги / Оказание услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Оказание услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353595Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908353595

    Уникальный номер закупки

    47/2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары филиала АО «Корпорация «Комета» - «НПЦ ОЭКН»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:46

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Филиал открытого акционерного общества Корпорация космических систем специального назначения Комета - Научно-проектный Центр оптоэлектронных комплексов наблюдения
    Все закупки и тендеры Филиал ОАО Корпорация Комета - НПЦ ОЭКН

    Юридический адрес

    115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5

    Почтовый адрес

    194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А

    Контактный телефон

    +7 812 383-79-83

    Факс

    +7 812 331-61-00

    Адрес электронной почты

    hermes@eoss.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Голубева Наталья Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Работы электромонтажные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.10.2019 10:00 GMT +311.10.2019 10:0011.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353595Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Дата и время вскрытия заявок

    11.10.2019 12:0011.10.2019 12:0011.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908353595Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Подведение итогов не позднее

    14.10.2019 10:0014.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353595Подведение итогов не позднее Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.10.201914.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353595Подведение итогов не позднее Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары Санкт-Петербург, ул. Шателена д.7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка услуг по устройству сети пожарной сигнализации и сети пожарного водопровода в помещении склада хранения возвратной тары

    Начальная цена

    453 393,51

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии проектом договора и техническим заданием.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата за выполненные работы производится в валюте Российской Федерации – рубль. Форма оплаты - безналичный расчет. Оплата осуществляется путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика в размере 100% за фактически выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ (форма КС-2), предоставления справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня получения счёта и счёт–фактуры Подрядчика, при отсутствии замечаний. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2) – в течение 15 (пятнадцати) календарных дней со дня подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ (форма КС-2). Обязательство по оплате работ считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счетa Заказчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА

    Адрес местонахождения

    115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5

    Классификатор ОКПД2

    43.21.10.140

    Работы по монтажу систем пожарной сигнализации и охранной сигнализации

    Классификатор ОКВЭД2

    43.21

    Производство электромонтажных работ

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство электромонтажных работ"

    Кол-во: 1

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