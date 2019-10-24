Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Определяются в соответствии с проектом договора (в разделе V «Проект договора»). Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора со всеми относящимися к нему принадлежностями и документами.