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Номер извещения
31908357404
Уникальный номер закупки
37-4
Наименование закупки
Поставка масел, пластических смазок и технических жидкостей для Филиала №4 АО «ГК «Северавтодор»*
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 09:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
Контактный телефон
+7 3463 25-04-28
Факс
+7 3462 22-51-82
Адрес электронной почты
Fil4-law@severavtodor.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гилемханов Азат Искандарович
Место рассмотрения предложений
Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка масла, пластических смазок и технических жидкостей для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
21.10.201921.10.2019 11:0021.10.2019 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908357404Подведение итогов не позднее Поставка масла, пластических смазок и технических жидкостей для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"Автономный округ Ханты-Мансийский, Нефтеюганский район, территория Левый берег Юганской Оби.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка масла, пластических смазок и технических жидкостей для Филиала №4 АО "ГК "Северавтодор"
Начальная цена
2 088 212,33
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно аукционной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно аукционной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Все закупки и тендеры АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
Адрес местонахождения
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5,
628422, АО ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г СУРГУТ, УЛ ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 5
19.20.29
47.30
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 17000
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