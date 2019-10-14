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    Главная / Торги / Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.

    Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945391Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.ВолгоградПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945391

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ТЗ на текущее содержание и снегоборьбу ЖД путей ОРБ

    Проект договора

    Извещение

    Документация запроса предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Юридический адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Почтовый адрес

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Контактный телефон

    +7 932 848-75-46

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    tender@volma.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Жданов Сергей Анатольевич

    Место рассмотрения предложений

    Волгоград

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 14:00 GMT +314.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945391Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград

    Дата и время вскрытия заявок

    15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945391Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград

    Подведение итогов не позднее

    25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945391Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945391Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии технического задания

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии технического задания
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    «Управляющая компания «ВОЛМА»»
    Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»

    Адрес местонахождения

    400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128

    Классификатор ОКПД2

    42.12.10.113

    Полотно железнодорожное однопутное (дорога железная однопутная)

    30.20.31.110

    Средства транспортные, предназначенные для технического обслуживания или ремонта железнодорожных путей

    30.2

    Локомотивы железнодорожные и подвижной состав

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания."

    Кол-во: 1

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