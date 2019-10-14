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Номер извещения
ГП945391
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Почтовый адрес
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
Контактный телефон
+7 932 848-75-46
Факс
--
Адрес электронной почты
tender@volma.ru
Ф.И.О. контактного лица
Жданов Сергей Анатольевич
Место рассмотрения предложений
Волгоград
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Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 14:00 GMT +314.10.2019 14:0014.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945391Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград
Дата и время вскрытия заявок
15.10.2019 10:0015.10.2019 10:0015.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945391Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград
Подведение итогов не позднее
25.10.2019 10:0025.10.2019 10:0025.10.2019 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945391Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.Волгоград
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему содержанию железнодорожных путей необщего пользования ООО «ЮжУралгипс» согласно требованиям технического задания.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии технического задания
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Оренбургская область, Беляевский район, посёлок Дубенский, ул. Заводская, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Управляющая компания «ВОЛМА»»
Все закупки и тендеры «Управляющая компания «ВОЛМА»»
Адрес местонахождения
400019, Российская Федерация, Волгоградская область, Волгоград, ул. Крепильная, д.128
42.12.10.113
30.20.31.110
30.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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