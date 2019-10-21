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Номер извещения
31908353372
Уникальный номер закупки
298-19
Наименование закупки
Поставка кабеля КГ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
Почтовый адрес
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
Контактный телефон
+7 495 366-76-11
Факс
+7 495 366-76-11
Адрес электронной почты
BerezaLA@gm.vniiem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Мосина Валентина Васильевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабеля КГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
21.10.2019 14:00 GMT +321.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353372Дата и время окончания срока приема заявок Поставка кабеля КГ Москва
Дата и время вскрытия заявок
21.10.2019 14:0021.10.2019 14:0021.10.2019 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908353372Дата и время вскрытия заявок Поставка кабеля КГ Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабеля КГ
Начальная цена
1 149 247,20
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Разделом 2 «Задание на закупку» и (или) Разделом 3 «Проект Договора» Документации о закупке.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Разделом 2 «Задание на закупку» и (или) Разделом 3 «Проект Договора» Документации о закупке.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
Адрес местонахождения
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,
107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1
27.32.13.126
27.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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