Поставка теплоизоляции К-Флекс для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка теплоизоляции К-Флекс для объекта строительства: Магистральный газопровод «Сила Сибири» Этап 5.5. Компрессорная станция КС-5 «Нагорная» для нужд АО «Краснодаргазстрой»

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ Все закупки и тендеры АО КРАСНОДАРГАЗСТРОЙ

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 133 мм, длиной 2 м" Кол-во: 16

"Позиция 2" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 22 мм, длиной 1 м, с покрытием AL CLAD" Кол-во: 25

"Позиция 3" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 42 мм,длиной 2 м" Кол-во: 15

"Позиция 4" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 19 мм, внутренним диаметром 108 мм, длиной 2 м" Кол-во: 28

"Позиция 5" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 89 мм, длиной 2 м" Кол-во: 161

"Позиция 6" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 25 мм, длиной 2 м" Кол-во: 36

"Позиция 7" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 9 мм, внутренним диаметром 57 мм, длиной 2 м" Кол-во: 5

"Позиция 8" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 9 мм, внутренним диаметром 48 мм, длиной 2 м" Кол-во: 5

"Позиция 9" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 9 мм, внутренним диаметром 42 мм, длиной 2 м" Кол-во: 32

"Позиция 10" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Roll K-FLEX 13x1000-14 ST" Кол-во: 2954

"Позиция 11" "Лента ПВХ самоклеящаяся шириной 50 мм, черная '" Кол-во: 2

"Позиция 12" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 18 мм, длиной 2 м" Кол-во: 8

"Позиция 13" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 50x1000- 4 ST" Кол-во: 1210.19

"Позиция 14" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 40x1000- 4 ST" Кол-во: 7873.09

"Позиция 15" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 32x1000- 6 ST" Кол-во: 7887.774

"Позиция 16" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 25x1000- 8 ST" Кол-во: 4680.65

"Позиция 17" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 16x1000-12 ST" Кол-во: 6246.125

"Позиция 18" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 13x1000-14 ST" Кол-во: 510.436

"Позиция 19" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 10.0x1000-20 ST" Кол-во: 307.761

"Позиция 20" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 25x48- 2 ST" Кол-во: 6.18

"Позиция 21" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 25x42- 2 ST" Кол-во: 52.63

"Позиция 22" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 19x25- 2 ST" Кол-во: 270.24

"Позиция 23" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 25x64- 2 ST" Кол-во: 14.214

"Позиция 24" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 25x57- 2 ST" Кол-во: 5.15

"Позиция 25" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 25x54- 2 ST" Кол-во: 66.837

"Позиция 26" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 19x35- 2 ST" Кол-во: 347.47

"Позиция 27" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Трубка K-FLEX 50x114- 2 ST" Кол-во: 94.667

"Позиция 28" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-PLEX" марки ST Рулон K-FLEX 19x1000-10 ST" Кол-во: 5273.605

"Позиция 29" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 10.3

"Позиция 30" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 149.4

"Позиция 31" "Лента ПВХ самоклеящаяся шириной 38 мм, серая" Кол-во: 39

"Позиция 32" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 76 мм, длиной 2 м" Кол-во: 63

"Позиция 33" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 35 мм, длиной 2 м" Кол-во: 122

"Позиция 34" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 30 мм, длиной 2 м" Кол-во: 4

"Позиция 35" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 57 мм, длиной 2 м" Кол-во: 263

"Позиция 36" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 48 мм, длиной 2 м" Кол-во: 82

"Позиция 37" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 42 мм, длиной 2 м" Кол-во: 255

"Позиция 38" "Лента ПВХ самоклеящаяся шириной 50 мм, серая" Кол-во: 9

"Позиция 39" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в виде рулона толщиной 40 мм, шириной 1м, длиной 4 м" Кол-во: 42

"Позиция 40" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 52.613

"Позиция 41" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST Рулон K-FLEX 50x1000- 4 ST" Кол-во: 2550.69

"Позиция 42" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 167.711

"Позиция 43" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 802.417

"Позиция 44" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 262.94

"Позиция 45" "Очиститель K-FLEX Очиститель K-FLEX" Кол-во: 589.165

"Позиция 46" "Однокомпонентный клей FLEX К-467 (зимний) Клей K-FLEX К-467" Кол-во: 5478.6

"Позиция 47" "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0x15-10 ST AD" Кол-во: 97363.4

"Позиция 48" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 31.93

"Позиция 49" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 6.18

"Позиция 50" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 54.59

"Позиция 51" "Трубка теплоизоляционная из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 169.95

"Позиция 52" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 203.708

"Позиция 53" "Рулон теплоизоляционный из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST в том числе:" Кол-во: 206.979

"Позиция 54" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука в виде трубки с толщиной стенки 13 мм, внутренним диаметром 18 мм, длиной 1 м, с покрытием AL CLAD" Кол-во: 55

"Позиция 55" "Изделие теплоизоляционное из вспененного каучука "K-FLEX" марки ST с готовым покрытием марки AL CLAD в виде трубки с толщиной стенки 13мм, внутренним диаметром 15мм, длиной 1м" Кол-во: 158

"Позиция 56" "Самоклеящаяся изоляционная лента K-FLEX ST AD Лента K-FLEX 3.0x15-10 ST AD" Кол-во: 42.2