www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908353302
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка товаров ветеринарного назначения и расходных материалов в ассортименте
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
Почтовый адрес
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
Контактный телефон
+7 34365 3-71-75
Факс
{}
Адрес электронной почты
tender4@reftp.ru
Ф.И.О. контактного лица
Анашкина О. Н.
Место рассмотрения предложений
624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка товаров ветеринарного назначения и расходных материалов в ассортименте
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 11:3004.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353302Подведение итогов не позднее Поставка товаров ветеринарного назначения и расходных материалов в ассортименте624285, Россия, Свердловская обл., пос. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», каб. 312.
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка товаров ветеринарного назначения и расходных материалов в ассортименте
Начальная цена
791 503,27
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4915 усл.шт. товара
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
624285, Свердловская обл., п.Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская»Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
Адрес местонахождения
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,
624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,
21.20
21.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4915
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.