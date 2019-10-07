Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Продукция ф. Fronius

    Продукция ф. Fronius

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945394Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. FroniusЕкатеринбургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945394

    Уникальный номер закупки

    869

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продукция ф. Fronius

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:39

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение №1 - Заявка на участие в закупке

    Извещение о проведении закупки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Публичное акционерное общество Уральский завод тяжелого машиностроения
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Юридический адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Почтовый адрес

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Контактный телефон

    +7 343 327-58-86

    Факс

    +7 343 336-69-79

    Адрес электронной почты

    M.Akimtsev@uralmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Акимцев Максим Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Продукция ф. Fronius

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945394Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. FroniusЕкатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945394Дата и время вскрытия заявок Продукция ф. FroniusЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.10.201925.10.2019 15:0025.10.2019 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945394Подведение итогов не позднее Продукция ф. FroniusЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продукция ф. Fronius

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно Извещению

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно Извещению

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО Уралмашзавод
    Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод

    Адрес местонахождения

    620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1

    Классификатор ОКПД2

    25

    Изделия металлические готовые, кроме машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "СПИРАЛЬ(СТАЛЬН.КАНАЛ; д/проволоки ф1,4-1,6; длина 5м, универсал.; арт.40.0002.0055.005 ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 2"

    "ГОРЕЛКА СВАРОЧНАЯ; MTW500i/FSC/UD/3,5м/; 45°/LED в водян.охл.; арт.4.035.958; ф."Fronius" Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "СПИРАЛЬ(СТАЛЬН.КАНАЛ; д/проволоки ф1,2; длина 5м; арт.40.0002.0042.005; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 20

    "Позиция 4"

    "НАКОНЕЧНИК ТОКОПОДВО; арт.42.0001.6469.10; 1,6/М8х1,5/10х32; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 120

    "Позиция 5"

    "НАКОНЕЧНИК ТОКОПОДВО; арт.42.0001.6468.10; 1,4/М8х1,5/10х32; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 150

    "Позиция 6"

    "НАКОНЕЧНИК ТОКОПОДВО; арт.42.0001.6467.10; 1,2/М8х1,5/10х32; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 240

    "Позиция 7"

    "СОПЛО ГАЗОВ.КЕРАМИЧ.; d1=9,5мм; арт.42.0300.2278; ф.FRONIUS,Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 8"

    "КОЛПАЧОК; длинный ф2,4мм; арт.44.0350.1597; ф.FRONIUS,Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "КОРПУС; цанги ф 3,2мм; арт.42.0001.2863; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 10"

    "СОПЛО ГАЗОВ.КЕРАМИЧ.; d1=8,0мм; арт.42.0300.2277; ф.FRONIUS,Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 11"

    "ЦАНГА; арт.42.0001.0286; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 12"

    "СОПЛО ГАЗОВ.КЕРАМИЧ.; d1=6,5мм; арт.42.0300.2276; ф.FRONIUS,Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "КОЛЬЦО ИЗОЛИР.ПЛАСТМ; арт.42.0100.0408; ф.Fronius,Австрия"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "КОРПУС; цанги ф 2,4мм; арт.42.0001.2862; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "СОПЛО СВ.ГОРЕЛКИ; 44.0350.1699; Д28/Д17Х90 TIME"

    Кол-во: 4

    "Позиция 16"

    "СОПЛО; 44.0350.1698; Д28/Д17Х82"

    Кол-во: 4

    "Позиция 17"

    "КОЛЬЦО ИЗОЛИР.ПЛАСТМ; арт.42.0100.0591 HD; ф.Fronius,Австрия"

    Кол-во: 25

    "Позиция 18"

    "БЛОК УПРАВЛЕНИЯ; подачи жидкости; арт.4.100.214; ф.Fronius,Германия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 19"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТН.; 1,6/D4/5м; 42.0001.1579; AW5000 TIME W/F; фирмы FRONIUS"

    Кол-во: 500

    "Позиция 20"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТН.; 1.2CUCRZR; 42.0001.1578; фирма FRONIUS"

    Кол-во: 500

    "Позиция 21"

    "РОЛИК ПОДАЮЩИЙ; д/проволоки ф 0,8мм; код 042.0001.1584; Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТНЫ; 1,8мм д/AW5000 TIME; W/F++/UD/4/5M (с; учет.п/а FRONIUS; AW7000 TIME код 42.0001.2314; Австрия"

    Кол-во: 50

    "Позиция 23"

    "ГОРЕЛКА AW 5000 TIME; W/F/4.5m; (с евроразъемом); арт.4.035.669.000.S; ф."Fronius" Швеция"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "СОПЛО СВ.ГОРЕЛКИ; 42.0001.5128; Д25/Д17Х79"

    Кол-во: 60

    "Позиция 25"

    "НАКОНЕЧНИК КОНТАКТН.; 42.0001.1576; ф.FRONIUS"

    Кол-во: 7

    "Позиция 26"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.; 42.0400.1003; пластмассовое; М18х1,5; Австрия"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТ.; 42.0300.0016; резин.свар.аппар.; д15х3 NBR70; Австрия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 28"

    "КОЛЬЦО ПЛАСТМАССОВОЕ; 42.0100.0417; с отверстиями; Австрия"

    Кол-во: 4

    "Позиция 29"

    "КАНАЛ НАПРАВЛЯЮЩИЙ; 42.0404.0181; 1,2х4,5М; д/проволоки"

    Кол-во: 50

    "Позиция 30"

    "ГОРЕЛКА AW 5000 TIME; W/F++/UD/4,5 м; арт. 4.035.619.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "ГОРЕЛКА AW 7000 TIME; W/F++/UD/4,5 м; арт. 4.035.673.000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "КОЛЬЦО СОЕДИНИТ.; 42.0100.0128"

    Кол-во: 6

    "Позиция 33"

    "КОЛЬЦО ИЗОЛИРУЮЩЕЕ; 42.0100.0418"

    Кол-во: 15

    "Позиция 34"

    "СПИРАЛЬ(КОМБИНИР.; направляющий канал); д/провол.ф1,2 L=4,8м; арт.40.0350.3398; ф.FRONIUS, Австрия"

    Кол-во: 10

    "Позиция 35"

    "СОПЛО ГАЗОВОЕ; арт.42.0001.4050; standart; ф.FRONIUS,Австрия"

    Кол-во: 40

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № ГП237213
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    Метзаготовка (поковки для ЭКГ-20 № 47, № 49 и № 50-52)
    593734
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014267
    Пружины тарельчатые
    Пружины тарельчатые
    593714
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № АП014266
    Пружина 70С3А-2ГП-4Б для КМД-1750Т-ВД1
    Пружина 70С3А-2ГП-4Б для КМД-1750Т-ВД1
    593715
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014265
    Метзаготовка (болты для МШЦ-7300х13000)
    Метзаготовка (болты для МШЦ-7300х13000)
    593713
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Попозиционная № АП014264
    Инструмент для ц.26
    Инструмент для ц.26
    593712
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225014
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№81-90
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590109
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    5 384 778
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:58
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225013
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№71-80
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590108
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    3 463 992
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:34
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП225012
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое оборудование (котлы, горелки) в количестве 96 единиц. Собственник: АО "МОЭГ". Лоты №№61-70
    Открытый аукцион на повышение цены в электронной форме. Предмет аукциона: энергетическое...
    590107
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    28.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    833 112
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    Начало приема заявок:
    22.01.2022 г., 02:16
    Дата аукциона:
    01.03.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить