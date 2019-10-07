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Номер извещения
ГП945394
Уникальный номер закупки
869
Наименование закупки
Продукция ф. Fronius
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Почтовый адрес
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
Контактный телефон
+7 343 327-58-86
Факс
+7 343 336-69-79
Адрес электронной почты
M.Akimtsev@uralmash.ru
Ф.И.О. контактного лица
Акимцев Максим Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продукция ф. Fronius
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
07.10.2019 11:00 GMT +307.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945394Дата и время окончания срока приема заявок Продукция ф. FroniusЕкатеринбург
Дата и время вскрытия заявок
07.10.2019 11:0007.10.2019 11:0007.10.2019 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945394Дата и время вскрытия заявок Продукция ф. FroniusЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продукция ф. Fronius
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно ИзвещениюРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Уралмашзавод
Все закупки и тендеры ПАО Уралмашзавод
Адрес местонахождения
620012, Российская Федерация, Свердловская область, Екатеринбург, пл. Первой пятилетки, 1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 20
Кол-во: 120
Кол-во: 150
Кол-во: 240
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 25
Кол-во: 4
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 2
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 60
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 50
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 40
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