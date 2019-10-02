Лот 1

Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г.