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Номер извещения
ГП945395
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Трубы ПНД (МЗЗ56-0216978)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
Почтовый адрес
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
Контактный телефон
+7 910 743-71-82
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
S.Tukaev@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тюкаев Сергей Геннадьевич
Место рассмотрения предложений
Брянск
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Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
02.10.2019 12:30 GMT +302.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945395Дата и время окончания срока приема заявок Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г. Брянск
Дата и время вскрытия заявок
02.10.2019 12:3002.10.2019 12:3002.10.2019 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945395Дата и время вскрытия заявок Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г. Брянск
Подведение итогов не позднее
04.10.2019 12:3004.10.2019 12:3004.10.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945395Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г. Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
04.10.201904.10.2019 12:3004.10.2019 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945395Подведение итогов не позднее Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г. Брянск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м). Отсрочка платежа 30 дней с момента поставки товара на склад покупателя. (оплата каждой партии отдельно) Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво. Сроки поставки - октябрь 2019г.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Труба ПНД ПЭ100 для воды, первичная гранула, соответствие с ГОСТ. Количество в соответствии с файлом "потребность" (8380 м).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Доставка включена в цену товара. Адрес склада: Тульская обл, Плавский р-н, станция Горбачёво.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
242242, Российская Федерация, Брянская область, Трубчевский, д. Хотьяновка, Ворошилова, 1А
241028, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, проспект Станке Димитрова, 98
23.65.12.121
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 8380
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