Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя. Запрещается частичная поставка Товара. (Товар может быть поставлен частично, по предварительному согласованию Покупателем).