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Номер извещения
ГП945386
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» объявляет открытый запрос предложений на право заключения договора с ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча» на оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
10.10.2019 12:00 GMT +310.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945386Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»Москва
Дата и время вскрытия заявок
10.10.2019 12:0010.10.2019 12:0010.10.2019 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945386Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»Москва
Подведение итогов не позднее
06.11.2019 20:0006.11.2019 20:0006.11.2019 20:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945386Подведение итогов не позднее Оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по независимой оценке активов ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча»
Начальная цена
2 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствие с условиями договора и Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствие с условиями договора и Техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Зарубежнефть
Все закупки и тендеры Зарубежнефть
Адрес местонахождения
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
74.90.12.120
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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