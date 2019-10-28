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Номер извещения
ГП945384
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
30.09.2019 14:16
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
Почтовый адрес
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
Контактный телефон
+7 34949 3-50-00 доб. 3185
Факс
+7 34949 3-50-10
Адрес электронной почты
Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шпак Наталья Константиновна
Место рассмотрения предложений
Новый Уренгой
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Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.10.2019 21:00 GMT +328.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945384Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Дата и время вскрытия заявок
28.10.2019 21:0028.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945384Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Подведение итогов не позднее
20.02.2020 16:0020.02.2020 16:0020.02.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945384Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
20.02.202020.02.2020 16:0020.02.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945384Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО АРКТИКГАЗ
Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ
Адрес местонахождения
629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6
629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9
06
Документация лота
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