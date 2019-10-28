Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП945384 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Акционерное общество Арктическая газовая компания

Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ Юридический адрес 629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6 Почтовый адрес 629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9 Контактный телефон +7 34949 3-50-00 доб. 3185 Факс +7 34949 3-50-10 Адрес электронной почты Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru Ф.И.О. контактного лица Шпак Наталья Константиновна Место рассмотрения предложений Новый Уренгой Закупки и тендеры Тюменская область Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru