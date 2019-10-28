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    Главная / Торги / Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945384Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945384

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер 194-Т-2019 на оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.09.2019 14:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Письмо о продлении срока подачи ТП

    Документы по тендеру

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Выписка_ГПБ_194.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3185

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Shpak@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шпак Наталья Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.10.2019 21:00 GMT +328.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945384Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    28.10.2019 21:0028.10.2019 21:0028.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945384Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    20.02.2020 16:0020.02.2020 16:0020.02.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945384Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.02.202020.02.2020 16:0020.02.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945384Подведение итогов не позднее Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    06

    Нефть сырая и газ природный

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/552539/name/5e254090b94668.96223294

    20.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по инженерному сопровождению вращения обсадных колонн при цементировании с предоставлением продукции технического назначения (вращаемая цементировочная головка) на лицензионных участках АО "АРКТИКГАЗ""

    Кол-во: 0

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