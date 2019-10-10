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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31908357844
Уникальный номер закупки
2019/10
Наименование закупки
Проведение медицинских осмотров работников
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
01.10.2019 10:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Почтовый адрес
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Контактный телефон
+7 4852 79-78-12
Факс
+7 4852 79-78-99
Адрес электронной почты
f0307@rgk76.ru
Ф.И.О. контактного лица
Близнякова Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг на проведение периодических медицинских осмотров работников
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг на проведение периодических медицинских осмотров работников
Начальная цена
489 528,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
150014, г.Ярославль, ул.Рыбинская, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
Газпром межрегионгаз Ярославль
Все закупки и тендеры Газпром межрегионгаз Ярославль
Адрес местонахождения
150014, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
1500999, Российская Федерация, Ярославская область, Ярославль, Рыбинская, 20
86.21.10
86.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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