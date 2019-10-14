Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов

    Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908353151

    Уникальный номер закупки

    ЭЗК4-2019

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 14:04

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    31908353151_Изменение_1_07.10.2019

    Изменения от 07.10.2019

    Раздел 4 - Техническое задание 8 и 20 с изм. от 07.10.2019

    ЭЗК Документация с изм. от 17.10.2019

    Извещение с изм от 07.10.2019

    Раздел 3 - Проект договора с изм. от 07.10.2019

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ НИЖЭКОЛОГИЯ-НН
    Все закупки и тендеры НИЖЭКОЛОГИЯ-НН

    Юридический адрес

    603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Почтовый адрес

    603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Контактный телефон

    +7 831 265-39-89 доб. 4251

    Факс

    Адрес электронной почты

    d.kasatkin@nizhecologia-nn.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Касаткин Денис Русланович

    Место рассмотрения предложений

    Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Закупки и тендеры Услуги по оснащению жилых автофургонов, прицепов и передвижных домов

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.10.2019 08:00 GMT +314.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Дата и время вскрытия заявок

    14.10.2019 08:0014.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908353151Дата и время вскрытия заявок Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.10.201915.10.2019 13:0015.10.2019 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908353151Подведение итогов не позднее Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов

    Начальная цена

    4 081 000,30

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    НИЖЭКОЛОГИЯ-НН
    Все закупки и тендеры НИЖЭКОЛОГИЯ-НН

    Адрес местонахождения

    603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3

    Классификатор ОКПД2

    29.20.21.120

    Контейнеры специализированные

    Классификатор ОКВЭД2

    29.20.5

    Производство грузовых контейнеров

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство грузовых контейнеров"

    Кол-во: 90

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП237221
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    Установки для торкретирования массы согласно ТЗ
    593808
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    06.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124303
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    158-ЗЦ-2022 Поставка запасных частей к кабельному вводу для адаптерного фланца
    574207
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148224
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции BARTEC
    240-ЗЦ-2022_УСС Поставка кабеля, кабельной арматуры, комплектующих для монтажа и изоляции...
    580951
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП148086
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов, систем манифольдов, используемых для управления приводами регулирующей, отсекающей и запорной арматуры BIFOLD
    228-ЗЦ-2022_УСС Поставка комплектующих для электрогидравлических и пневматических клапанов,...
    580472
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 06:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    АО АРКТИКГАЗ
    Запрос предложений № ГП124299
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    188-ЗЦ-2022_УСС Поставка газоанализаторов, комплектующих и запасных частей (General Monitors)
    574173
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    02.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП237220
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    7/29.01.22/АС/КО/Э Поставка оргтехники
    593799
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    417 591
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор** № ГП237219
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    110/28.01.22/КО/Э Поставка запасных частей на легковые автомобили
    593798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор**
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    5
    Регион:
    Республика Башкортостан
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПСКОВ
    Маркетинговые исследования № 32211081759
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие Луки Псковской области
    Оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств в г. Великие...
    593797
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 08:59(GMT+03:00)
    576 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Псковская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить