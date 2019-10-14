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Номер извещения
31908353151
Уникальный номер закупки
ЭЗК4-2019
Наименование закупки
Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 14:04
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
Почтовый адрес
603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
Контактный телефон
+7 831 265-39-89 доб. 4251
Факс
Адрес электронной почты
d.kasatkin@nizhecologia-nn.ru
Ф.И.О. контактного лица
Касаткин Денис Русланович
Место рассмотрения предложений
Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
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Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 08:00 GMT +314.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908353151Дата и время окончания срока приема заявок Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 08:0014.10.2019 08:0014.10.2019 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908353151Дата и время вскрытия заявок Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходовНижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка контейнеров объемом 8 м3 и 20 м3 для сбора твердых коммунальных отходов
Начальная цена
4 081 000,30
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
НИЖЭКОЛОГИЯ-НН
Все закупки и тендеры НИЖЭКОЛОГИЯ-НН
Адрес местонахождения
603105, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Ошарская, д.95, помещение П3
29.20.21.120
29.20.5
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 90
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