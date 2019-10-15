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    Главная / Торги / Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.10.2019 14:3015.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945371

    Уникальный номер закупки

    ОЗиЦС/19-00647

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 13:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Отгрузочные реквизиты

    Проект договора

    Приложение 1 к оферте

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Юридический адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Почтовый адрес

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Контактный телефон

    +7 495 221-88-88 доб. 62947

    Факс

    +7 495 221-88-00

    Адрес электронной почты

    rufina.kiseleva@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселева Руфина Артуровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    кран, бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.10.2019 14:30 GMT +315.10.2019 14:3015.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Подведение итогов не позднее

    31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945371Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945371Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЕЧЕЛ
    Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ

    Адрес местонахождения

    125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Отгрузочные реквизиты

    27.12.2019

    Проект договора

    30.09.2019

    Приложение 1 к оферте

    30.09.2019

    Закупочная документация

    30.09.2019

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Корпус осевой 579807208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр топливный 10222820"

    Кол-во: 4

    "Позиция 3"

    "Фильтр топливный с сепаратором кат.№ 10044302"

    Кол-во: 4

    "Позиция 4"

    "Фильтр топливный тонкой очистки кат.№ 10429946"

    Кол-во: 4

    "Позиция 5"

    "Фильтр топливный 10125801"

    Кол-во: 4

    "Позиция 6"

    "Сменный элемент масляного фильтра 5700043"

    Кол-во: 8

    "Позиция 7"

    "Фильтр топливный 7364111 (7381822023)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 8"

    "Фильтр тонкой очистки 7382045"

    Кол-во: 8

    "Позиция 9"

    "Фильтр масляный ДВС 7381111 (LF 3749)"

    Кол-во: 16

    "Позиция 10"

    "Cменный фильтруюший элемент 7368216"

    Кол-во: 6

    "Позиция 11"

    "Каток поддерживающий 10292136"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Шайба 10042189 Liebherr PR764"

    Кол-во: 36

    "Позиция 13"

    "Болт 7401325 погружной Liebherr PR764"

    Кол-во: 36

    "Позиция 14"

    "Кольцо 10424537 стопорное"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Сервисный пакет 1000 м/ч 10318821"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Сервисный пакет 2000 м/ч 10318822"

    Кол-во: 2

    "Позиция 17"

    "Сервисный пакет 1000 м/ч 10318821"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Сервисный пакет 1500/2500 м/ч 10306002"

    Кол-во: 2

    "Позиция 19"

    "Зубчатое колесо 11068119"

    Кол-во: 2

    "Позиция 20"

    "Гайка сегмента 5800341"

    Кол-во: 58

    "Позиция 21"

    "Винт 5800340 сегментный крепежный 12.9"

    Кол-во: 58

    "Позиция 22"

    "Кольцо 10424537 стопорное"

    Кол-во: 3

    "Позиция 23"

    "Накладка защитная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Гайка 7401326 Liebherr PR764"

    Кол-во: 36

    "Позиция 25"

    "Болт 7401325 погружной Liebherr PR764"

    Кол-во: 36

    "Позиция 26"

    "Шайба 10042189 Liebherr PR764"

    Кол-во: 36

    "Позиция 27"

    "Рукав напорный 11357287 надувочного воздуха"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Сервис-пакет 2000 км/ч 93020691"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Сервис-пакет 1500 км/ч 93020690"

    Кол-во: 2

    "Позиция 30"

    "Сервис-пакет 2000 м/ч 93020691"

    Кол-во: 3

    "Позиция 31"

    "Шланг 7619487"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Шланг 7008116"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Шланг 7008114"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Шланг 7615029"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Шланг 10815914"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Комплект уплотнений 11821707"

    Кол-во: 4

    "Позиция 37"

    "Кольцо уплотнительное 10813831"

    Кол-во: 8

    "Позиция 38"

    "Клапан 11840519 запорный"

    Кол-во: 2

    "Позиция 39"

    "Ремкомплект домкрата системы натяжения 11659311"

    Кол-во: 4

    "Позиция 40"

    "Ремень 11821153"

    Кол-во: 5

    "Позиция 41"

    "Ремень 11005340"

    Кол-во: 4

    "Позиция 42"

    "Палец боковой защиты PWS50 11110183"

    Кол-во: 8

    "Позиция 43"

    "Фиксатор боковой защиты / RWS50/60"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Защита боковая 11837379"

    Кол-во: 4

    "Позиция 45"

    "Изнашиваемая пластитна / WCZ110 11110109"

    Кол-во: 8

    "Позиция 46"

    "Палец защитный 12201704"

    Кол-во: 12

    "Позиция 47"

    "Фиксатор / RZ110 11110108"

    Кол-во: 8

    "Позиция 48"

    "Сервис-пакет 2000 м/ч 11754159"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Сервис пакет 1500 (11754156) Liebherr"

    Кол-во: 4

    "Позиция 50"

    "Сервис-пакет 1000 м/ч 11754158"

    Кол-во: 4

    "Позиция 51"

    "Сервис-пакет ДВС 2000 м/ч 11754174"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Сервис -пакет ДВС 11754207 500 м/ч 60*40*32"

    Кол-во: 8

    "Позиция 53"

    "Сервис пакет 11754211 ДВС 250 Liebherr"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "РВД 11699157"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "Ограничитель хода 11110172 межзубовой защиты"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "Фиксатор 2МХ100/140PR-A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Блок 1МХ100/140МВ-А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Защита 4МХ140R420-А межзубьевая правая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 59"

    "Защита 4МХ140L420-11A межзубьевая левая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Защита 4МХ140С420-А межзубьевая центральная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 61"

    "Защита 4МА240М70L адаптера углового"

    Кол-во: 2

    "Позиция 62"

    "Защита 4МА240HD адаптера"

    Кол-во: 5

    "Позиция 63"

    "Крышка адаптера 4MA240M"

    Кол-во: 3

    "Позиция 64"

    "Фиксатор 2MA240PR коронки"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Коронка МА240ЕХ"

    Кол-во: 20

    "Позиция 66"

    "Шланг 32х2620 1822764"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Шланг 8х800 5618511"

    Кол-во: 2

    "Позиция 68"

    "Шланг 50х2600 12202746"

    Кол-во: 4

    "Позиция 69"

    "Шланг 40х2480 12202771"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "Сервис -пакет 11754156 1500м/ч 100*60*52"

    Кол-во: 1

    "Позиция 71"

    "Сервис -пакет 11754158 1000м/ч 120*120*60"

    Кол-во: 1

    "Позиция 72"

    "Сервис -пакет первые 11754154 500 м/ч 100*60*70"

    Кол-во: 2

    "Позиция 73"

    "Cервис пакет 11754174 ДВС 2000 Liebherr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 74"

    "Cервис пакет 11754207 ДВС 500 Liebherr"

    Кол-во: 4

    "Позиция 75"

    "Сервис пакет 11754211 ДВС 250 Liebherr"

    Кол-во: 5

    "Позиция 76"

    "Фиксатор боковой защиты / RWS50/60"

    Кол-во: 8

    "Позиция 77"

    "Палец боковой защиты PWS50 11110183"

    Кол-во: 8

    "Позиция 78"

    "Фиксатор межзубовой защиты"

    Кол-во: 8

    "Позиция 79"

    "Фиксатор боковой защиты"

    Кол-во: 8

    "Позиция 80"

    "Палец защиты / PSL100L140"

    Кол-во: 6

    "Позиция 81"

    "Фиксатор / RZ110 11110108"

    Кол-во: 42

    "Позиция 82"

    "Палец защитный 12201704"

    Кол-во: 42

    "Позиция 83"

    "Крышка изнашиваемая WCZ110 кат. № 11110109"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "Защита 11837379"

    Кол-во: 6

    "Позиция 85"

    "Защита 11110178 боковая - щит WS50"

    Кол-во: 4

    "Позиция 86"

    "Защита 11102228 межзубовая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Защита 11110132 межзубовая"

    Кол-во: 4

    "Позиция 88"

    "Гидронасос кат. №10138876"

    Кол-во: 2

    "Позиция 89"

    "Уплотнение кат. №4918075"

    Кол-во: 11

    "Позиция 90"

    "Штиф 10424536"

    Кол-во: 3

    "Позиция 91"

    "Сервис пакет 500м/ч 93020688"

    Кол-во: 3

    "Позиция 92"

    "Ремень 11652061 генератора"

    Кол-во: 1

    "Позиция 93"

    "Шланг 10285000"

    Кол-во: 1

    "Позиция 94"

    "Шланг 7620890"

    Кол-во: 1

    "Позиция 95"

    "Шланг 74376108"

    Кол-во: 6

    "Позиция 96"

    "Шланг 7621693"

    Кол-во: 1

    "Позиция 97"

    "Шланг 7004055"

    Кол-во: 1

    "Позиция 98"

    "Шланг 7002852"

    Кол-во: 1

    "Позиция 99"

    "Шланг 11001500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 100"

    "Гидронасос кат. №10138876"

    Кол-во: 1

    "Позиция 101"

    "Ось 5606903 колеса направляющего"

    Кол-во: 1

    "Позиция 102"

    "Колесо направляющие 11834080"

    Кол-во: 1

    "Позиция 103"

    "Ремкомплект направляющего колеса 11659313"

    Кол-во: 1

    "Позиция 104"

    "Фиксатор / RZ110 11110108"

    Кол-во: 12

    "Позиция 105"

    "Палец защитный 12201704"

    Кол-во: 12

    "Позиция 106"

    "Шланг 11834964"

    Кол-во: 2

    "Позиция 107"

    "Шланг 40х1850 12202772"

    Кол-во: 4

    "Позиция 108"

    "Шланг 50х1920 12202775"

    Кол-во: 2

    "Позиция 109"

    "Шланг 50х2260 12202776 R"

    Кол-во: 4

    "Позиция 110"

    "Сервис пакет 2000 (11754159) Liebherr"

    Кол-во: 2

    "Позиция 111"

    "Уплотнение кат. №4097510"

    Кол-во: 11

    "Позиция 112"

    "Форсунка кат.№ Z867147NX"

    Кол-во: 11

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    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № АП014268
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    Электропогрузчик грузоподъемностью 3т согласно технического задания
    593724
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ЭТП ГПБ
    Запрос предложений № ГП237180
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового оборудования.
    Открытый запрос предложений на право заключения договора на приобретение кассового...
    593605
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    04.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КИРОВ
    Маркетинговые исследования № 32211079781
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    Поставка автомобиля ГАЗ 231073-710 с ГБО (метан)
    593396
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    07.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    1 716 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Кировская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237127
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00455 ИТТ
    Комплектный электропривод переменного тока и оборудование системы охлаждения двигателя для ШПМ...
    593387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237121
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    Система автоматического управления и контроля (САУК) для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00460 ИТТ
    593373
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    СОЮЗМЕТАЛЛСЕРВИС
    Запрос предложений № ГП213810
    Спекательные тележки
    Спекательные тележки
    589437
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    31.01.2022 13:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос (ценовых) котировок № ГП237094
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    Траверса для монтажа секции барабана для ШПМ У2Ц-6,3х2,8 согласно 23.00464 ИТТ
    593320
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
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    Гарантия на исполнение контракта
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