www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП945371
Уникальный номер закупки
ОЗиЦС/19-00647
Наименование закупки
Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 13:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Почтовый адрес
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
Контактный телефон
+7 495 221-88-88 доб. 62947
Факс
+7 495 221-88-00
Адрес электронной почты
rufina.kiseleva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Киселева Руфина Артуровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.10.2019 14:30 GMT +315.10.2019 14:3015.10.2019 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945371Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Подведение итогов не позднее
31.10.2019 17:0031.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945371Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
31.10.201931.10.2019 17:0031.10.2019 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945371Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка запасных частей на технику Liebherr: экскаватор R9200, погрузчик L580, бульдозер РR764, автокран Liebherr LTM 1150-5.1 в адрес АО ХК «Якутуголь»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЕЧЕЛ
Все закупки и тендеры ПАО МЕЧЕЛ
Адрес местонахождения
125167, Российская Федерация, Москва, Красноармейская, 1
28
Документация лота
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 16
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 58
Кол-во: 58
Кол-во: 3
Кол-во: 2
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 36
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 4
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 8
Кол-во: 12
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 5
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 20
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 5
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 8
Кол-во: 6
Кол-во: 42
Кол-во: 42
Кол-во: 12
Кол-во: 6
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 11
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 12
Кол-во: 12
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 11
Кол-во: 11
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.