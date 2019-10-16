Аукцион на право заключения договора на оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) с предоставлением права использования систем серии МСВУД в режиме удаленного доступа на условиях простой (неисключительной) лицензии

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31908352977 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Аукцион на право заключения договора на оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) с предоставлением права использования систем серии МСВУД в режиме удаленного доступа на условиях простой (неисключительной) лицензии Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на понижение Способ реализации Дата публикации

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