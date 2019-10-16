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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31908352977
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион на право заключения договора на оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс (услуги по адаптации и сопровождению экземпляров Систем) с предоставлением права использования систем серии МСВУД в режиме удаленного доступа на условиях простой (неисключительной) лицензии
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 13:46
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
Почтовый адрес
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
Контактный телефон
+7 499 940-02-22 доб. 54346
Факс
+7 499 940-09-99
Адрес электронной почты
tende@gskb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Малашенков Андрей Игоревич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 09:30 GMT +316.10.2019 09:3016.10.2019 09:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352977Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюсг. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Дата окончания срока рассмотрения заявок
17.10.2019 23:0017.10.2019 23:0017.10.2019 23:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31908352977Дата окончания срока рассмотрения заявок Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюсг. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Дата и время проведения
18.10.2019 10:0018.10.2019 10:0018.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31908352977Дата и время проведения Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюсг. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Подведение итогов не позднее
18.10.2019 23:0018.10.2019 23:0018.10.2019 23:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352977Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюсг. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг с использованием экземпляров системы КонсультантПлюс
Начальная цена
2 168 356,76
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с условиями документации.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с условиями документации.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО НПО АЛМАЗ
Все закупки и тендеры ПАО НПО АЛМАЗ
Адрес местонахождения
125190, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 80К16,
125190, г. Москва77, пр-кт Ленинградский 80, 16
62.09.20
63.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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