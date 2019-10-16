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Номер извещения
31908352832
Уникальный номер закупки
КО-078-ТМЦ-19
Наименование закупки
КО-078-ТМЦ-19 Поставка сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 13:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
Почтовый адрес
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
Контактный телефон
+7 3452 54-09-40 доб. 1736
Факс
+7 3452 54-09-24 доб. 1219
Адрес электронной почты
g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ульяновская Галина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
г. Тюмень
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Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.10.2019 09:00 GMT +316.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352832Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 12:0007.11.2019 12:0007.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352832Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»
Начальная цена
202 350,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
Адрес местонахождения
625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -
625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31
31.01.11.121
31.01
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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