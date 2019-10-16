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    Главная / Торги / КО-078-ТМЦ-19 Поставка сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    КО-078-ТМЦ-19 Поставка сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352832Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. ТюменьПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31908352832

    Уникальный номер закупки

    КО-078-ТМЦ-19

    Номер закупки

    Наименование закупки

    КО-078-ТМЦ-19 Поставка сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Способ реализации

    Дата публикации

    30.09.2019 13:29

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1. Информационная карта КО-078-ТМЦ-19

    2. Приложение №1 к ЗД - Техническое задание

    3. Приложение №1 к ТЗ - Перечень и объемы

    4. Приложение №2 к ЗД - Проект договора

    5. Приложение №3 к ЗД - Форма подачи предложений

    6. Приложение №4 к ЗД- Критерии оценки

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Юридический адрес

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    Почтовый адрес

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Контактный телефон

    +7 3452 54-09-40 доб. 1736

    Факс

    +7 3452 54-09-24 доб. 1219

    Адрес электронной почты

    g.ulyanovskaya@rosvodokanal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ульяновская Галина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    г. Тюмень

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Закупки и тендеры Мебель для офисов и предприятий торговли

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    16.10.2019 09:00 GMT +316.10.2019 09:0016.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352832Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Подведение итогов не позднее

    07.11.2019 12:0007.11.2019 12:0007.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352832Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    07.11.201907.11.2019 12:0007.11.2019 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908352832Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал» г. Тюмень

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Право заключения договора на поставку сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

    Начальная цена

    202 350,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Тюменская область, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 31Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки продукции – в течении 30 календарных дней с момента подписания договора; Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. Договора;
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры ТЮМЕНЬ ВОДОКАНАЛ

    Адрес местонахождения

    625007, ОБЛ ТЮМЕНСКАЯ, Г ТЮМЕНЬ, УЛ 30 ЛЕТ ПОБЕДЫ, 31, -, -

    625007, г. Тюмень, ул.30 лет Победы, 31

    Классификатор ОКПД2

    31.01.11.121

    Шкафы для одежды металлические

    Классификатор ОКВЭД2

    31.01

    Производство мебели для офисов и предприятий торговли

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка сушильных шкафов для спецодежды "

    Кол-во: 3

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