КО-078-ТМЦ-19 Поставка сушильных шкафов для спецодежды для нужд ООО «Тюмень Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки продукции – в течении 30 календарных дней с момента подписания договора; Оплата за поставленный Товар осуществляется в течение 30 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара или с даты получения Покупателем документов, указанных в п. 8.1. и 8.2. Договора;