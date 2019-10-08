Открытый конкурс №69 в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по бронированию и выписке авиационных и железнодорожных билетов внутренних и международных направлений с доставкой по указанному адресу, бронирование проживания в гостиницах, на 2020 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы».

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908352944 Уникальный номер закупки 69 Номер закупки Наименование закупки Открытый конкурс №69 в электронной форме для заключения договора на оказание услуг по бронированию и выписке авиационных и железнодорожных билетов внутренних и международных направлений с доставкой по указанному адресу, бронирование проживания в гостиницах, на 2020 год, для нужд ООО «Волжские коммунальные системы». Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Конкурс 69

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