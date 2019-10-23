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    Главная / Торги / Тендер № 198-Т-2019 на разработку технического проекта, изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"

    Тендер № 198-Т-2019 на разработку технического проекта, изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь23.10.2019 21:0023.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945361Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый УренгойПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП945361

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Тендер № 198-Т-2019 на разработку технического проекта, изготовление, поставку, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    30.09.2019 13:12

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_198-Т-2019-4_ЭТП_ГПБ.rtf

    Документы по тендеру

    Письмо о продлении срока подачи предложений

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество Арктическая газовая компания
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Юридический адрес

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    Почтовый адрес

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Контактный телефон

    +7 34949 3-50-00 доб. 3353

    Факс

    +7 34949 3-50-10

    Адрес электронной почты

    Nataliya.Barabash@jsc-arcticgas.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Барабаш Наталья Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Новый Уренгой

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    23.10.2019 21:00 GMT +323.10.2019 21:0023.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945361Дата и время окончания срока приема заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой

    Дата и время вскрытия заявок

    23.10.2019 21:0023.10.2019 21:0023.10.2019 21:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945361Дата и время вскрытия заявок Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой

    Подведение итогов не позднее

    23.01.2020 16:0023.01.2020 16:0023.01.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945361Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    23.01.202023.01.2020 16:0023.01.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945361Подведение итогов не позднее Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"Новый Уренгой

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями спецификации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями спецификацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Акционерное общество Арктическая газовая компания»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО АРКТИКГАЗ
    Все закупки и тендеры АО АРКТИКГАЗ

    Адрес местонахождения

    629300, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, ул. Индустриальная, дом 6

    629303, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, мкр. Славянский, дом 9

    Классификатор ОКПД2

    28

    Машины и оборудование, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/559471/name/5e31109b5e8106.97456018

    29.01.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разработка технического проекта, изготовление, поставка, выполнение ШМР и ПНР разделителя трехфазного для объекта "Узел разделения и учета углеводородной смеси", расположенного на стройке "Обустройство Восточно-Уренгойского+Северо-Есетинского месторождения Самбургского лицензионного участка на период ПЭ""

    Кол-во: 0

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