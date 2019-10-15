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Номер извещения
31908354948
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выбор организации на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту в Краснодарском крае.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс в электронной форме для СМСП
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 16:38
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
Почтовый адрес
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
Контактный телефон
+7 812 333-47-07 доб. 286
Факс
--
Адрес электронной почты
Moiseev_SA@gazprom-investgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Моисеев Сергей Алексеевич
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Закупки и тендеры Услуги в области инженерно-технического проектирования и связанные технические консультативные услуги
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Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Блочно-модульная газопоршневая установка (БМГПУ-6,0 МВт) для котельной "Центральная" мощностью 58,15 МВт, расположенной в гю Туапсе, Краснодарского края."
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
22.10.201922.10.2019 11:3022.10.2019 11:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31908354948Подведение итогов не позднее Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Блочно-модульная газопоршневая установка (БМГПУ-6,0 МВт) для котельной "Центральная" мощностью 58,15 МВт, расположенной в гю Туапсе, Краснодарского края."Санкт-Петербург
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Блочно-модульная газопоршневая установка (БМГПУ-6,0 МВт) для котельной "Центральная" мощностью 58,15 МВт, расположенной в гю Туапсе, Краснодарского края."
Начальная цена
28 783 946,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
479 732,43 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 усл. шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ИНВЕСТГАЗИФИКАЦИЯ
Адрес местонахождения
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Галерная, 20-22, лит. А
190098, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Конногвардейский Бульвар, 17, лит. А
71.12.1
71.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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