Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправки Поставщику заявки. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в течение 5 (пяти) календарных дней с момента отправки Поставщику заявки.