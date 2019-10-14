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Номер извещения
ГП945442
Уникальный номер закупки
СКС-1596
Наименование закупки
Открытый конкурс с предварительной квалификацией в электронной форме для заключения договора на поставку Контактора вакуумного КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГ для нужд ООО «Самарские коммунальные системы» в 2019 году. (СКС-1596)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 15:57
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Почтовый адрес
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
Контактный телефон
+7 846 336-14-02 доб. 7452
Факс
+7 846 336-89-05
Адрес электронной почты
info@samcomsys.ru
Ф.И.О. контактного лица
Тексин Игорь Владимирович
Место рассмотрения предложений
Самара
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Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.10.2019 10:00 GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП945442Дата и время окончания срока приема заявок Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГСамара
Дата и время вскрытия заявок
14.10.2019 10:00GMT +314.10.2019 10:0014.10.2019 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП945442Дата и время вскрытия заявок Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГСамара
Дата окончания срока рассмотрения заявок
21.10.201921.10.2019 16:0021.10.2019 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП945442Дата окончания срока рассмотрения заявок Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГСамара
Подведение итогов не позднее
07.11.2019 16:0007.11.2019 16:0007.11.2019 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП945442Подведение итогов не позднее Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГСамара
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Контактор вакуумный КВТ-1,14-2,5/250 У3 РГ
Начальная цена
208 286,66
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Самарские коммунальные системы
Все закупки и тендеры Самарские коммунальные системы
Адрес местонахождения
443056, Российская Федерация, Самарская область, Самара, Луначарского, 56
27.12.10.110
27.12
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
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