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Номер извещения
31908352431
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка пенетрометра полуавтоматического
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
30.09.2019 12:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Почтовый адрес
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
Контактный телефон
+7 342 240-98-34
Факс
+7 342 240-98-34
Адрес электронной почты
iklepikova@protonpm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Клепикова И. Ю.
Место рассмотрения предложений
Пермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комн.405
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пенетрометра
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.10.2019 09:00 GMT +308.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31908352431Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пенетрометраПермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комн.405
Дата и время вскрытия заявок
08.10.2019 09:0008.10.2019 09:0008.10.2019 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31908352431Дата и время вскрытия заявок Поставка пенетрометраПермь, Комсомольский проспект 93, корпус 12, комн.405
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пенетрометра
Начальная цена
275 958,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Пермь, ул. Комсомольский проспект, 93 производственная площадка ПАО «Протон-ПМ».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО Протон-ПМ
Все закупки и тендеры ПАО Протон-ПМ
Адрес местонахождения
614990, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
614010, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Комсомольский проспект, 93
26.51.12.190
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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