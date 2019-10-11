Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание маркетинговых и дизайнерских услуги по аудиту, разработке и продвижению идентичности бренда АО "Губернские аптеки" № 35/ЗП

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, СМСП Номер извещения 31908352417 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений в электронной форме, участниками которого могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, на право заключения договора на оказание маркетинговых и дизайнерских услуги по аудиту, разработке и продвижению идентичности бренда АО "Губернские аптеки" № 35/ЗП Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений в электронной форме для СМСП Способ реализации Дата публикации

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